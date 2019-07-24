Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла присягу в качестве министра обороны Германии

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла в среду на заседании Бундестага присягу в качестве нового министра обороны Германии и официально приступила к исполнению обязанностей. Трансляцию вел сайт парламента.

Место главы Минобороны ФРГ оказалось вакантным после того, как предыдущую главу ведомства Урсулу фон дер Ляйен избрали главой Еврокомиссии.

Сегодняшнее заседание Бундестага является внеочередным, парламентарии сейчас на каникулах. Ради присяги Крамп-Карренбауэр 709 депутатов были вынуждены возвращаться из отпусков. Их перелеты, в том числе первым классом, оплачиваются из госбюджета, и, как пишет газета Die Welt, налогоплательщику билеты народных избранников обойдутся в €100 тыс.

Кроме того, на ремонте находится зал для пленарных заседаний, поэтому парламентариев усадили в другом здании.

Протеже канцлера

По мнению политологов и экспертов, 56-летняя Крамп-Карренбауэр является ставленницей Ангелы Меркель, политиком, который абсолютно лоялен действующему канцлеру. Именно канцлер в позапрошлом году способствовала стремительному росту в ее карьере. Сначала она была выдвинута на должность генерального секретаря Христианско-демократического союза, а затем стала председателем партии, сменив в этой должности Меркель. Предполагается, что ХДС выдвинет ее на должность главы правительства в 2021 году.

Проблемы Бундесвера

Наблюдатели полагают, что, с одной стороны, став главой Минобороны, Крамп-Карренбауэр получила доступ к дополнительному рычагу власти. С другой стороны, оборонное ведомство постоянно сопровождают скандалы, которые могут понизить ее рейтинги.

Германские газеты ранее неоднократно публиковали сообщения о недостатках материально-технической базы Бундесвера. К примеру, газета Rheinische Post в 2018 году распространила информацию о том, что вооруженные силы не располагают нужным количеством бронежилетов, палаток, а также наборов зимней формы, которые необходимы для выполнения задач передовой группой НАТО "Острие копья" (Spearhead forces).

Die Welt писала, что немецкой армии не хватает боеспособных танков для действия в составе "Острия копья". Согласно изданию, в 9-й танковой бригаде в прошлом году на ходу было только 9 из 44 танков типа Leopard 2 и 3 из 14 гусеничных бронемашин пехоты Marder. Причинами плачевного состояния, по данным газеты, являются нехватка запчастей и чрезмерные затраты на техобслуживание.

В свою очередь генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в январе 2019 года сказал, что дефицит кадрового состава армии ФРГ составляет от 12 до 15%.