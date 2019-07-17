Биография нового министра обороны Германии

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2019 года министром обороны Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На этом посту она сменила Урсулу фон дер Ляйен, которую 16 июля Европарламент утвердил главой Еврокомиссии.

Происхождение и образование

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (урожденная Крамп) родилась 9 августа 1962 года в Фёльклингене (земля Саар, ФРГ) в многодетной семье убежденных католиков (была младшей из шестерых детей). Отец, Ханс Крамп, был учителем в коррекционной школе, мать Эльза - домохозяйкой. Вскоре после ее рождения семья переехала в близлежащий город Пюттлинген. В школьные годы увлекалась чтением, хотела стать акушеркой или учительницей, но потом решила заняться политикой, которая, по ее словам, "позволяет созидать и решать сложные проблемы". В 1982-1990 годах изучала политологию и право в Трирском и Саарском университетах.

Партийная и парламентская деятельность

Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в ХДС в 1981 году. В 1985-1988 годах входила в состав правления молодежной организации партии в Сааре. В 1989-1994 и 1999-2000 годах была членом законодательного органа Пюттлингена, одновременно в 1991-1998 годах в ХДС Саара занималась вопросами планирования. В 1998-2011 годах возглавляла городскую организацию ХДС в Пюттлингене.

В марте 1998 года ей был передан вакантный мандат в Бундестаге (парламент; заменила Клауса Тёпфера, известного политика, который был назначен генеральным директором отделения ООН в Найроби). Являлась депутатом до конца октября того же года. В 1999 году была избрана в ландтаг (земельный парламент) Саара и оставалась его членом до 2018 года.

В 1999-2012 годах - председатель женской организации ХДС в Сааре, а с 2003 года одновременно являлась заместителем председателя на федеральном уровне. Кроме того, в 2003-2011 годах была заместителем председателя ХДС Саара.

В ноябре 2010 года на съезде в Карлсруэ была избрана членом президиума ХДС ФРГ (54% голосов). Впоследствии регулярно переизбиралась. На съезде в декабре 2014 года в Кёльне - с беспрецедентным результатом 85% голосов (на следующем съезде она получила такое же количество голосов). В 2010-2012 годах курировала работу партийного комитета по делам семьи, пожилых лиц, женщин и молодежи.

В 2011 году возглавила земельную организацию ХДС Саара (ее кандидатуру поддержали 97% однопартийцев), став первой женщиной на этом посту. На земельных выборах в марте 2017 года. ХДС одержал победу, набрав свыше 40% голосов и увеличив результат по сравнению с выборами в 2012 году на 5,5%. 26 февраля 2018 года по предложению канцлера и главы партии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана генеральным секретарем ХДС ФРГ (за нее было отдано почти 99% голосов, что также является рекордным показателем). Вступив в должность, инициировала разработку к 2020 году новой партийной программы (в настоящее время действует программа, принятая в 2007 году). В том же году вошла в состав федерального правления ХДС.

7 декабря 2018 года на съезде в Гамбурге избрана председателем партии, за нее проголосовали свыше 51% делегатов. 26 мая на выборах в Европарламент ХДС/ХСС одержал победу в Германии, однако полученный результат (примерно 28% голосов) оказался на семь процентных пунктов ниже, чем в 2014 году (худший итог участия в общефедеральных выборах). Комментируя эту ситуацию, Аннегрет Крамп-Карренбауэр затронула тему о необходимости регулирования высказываний в интернете перед выборами (поводом послужило видео на YouTube-канале одного из блогеров, в котором автор призвал не голосовать за ХДС). После этого она подверглась жесткой критике, в сети была опубликована петиция против цензуры в интернете, поддержанная 55 тыс. человек. В июне 2019 года рейтинг одобрения лидера ХДС снизился до 24% (в начале мая - 36%).

В правительстве Саара

В 1984-2000 и 2009-2011 годах входила в состав муниципалитета Пюттлингена.

В 2000-2007 годах Крамп-Карренбауэр занимала пост министра внутренних дел, по вопросам семьи, спорта и по правам женщин в правительстве Саара (первая женщина в Германии, возглавившая МВД).

В 2007-2009 годах - министр образования, по вопросам семьи, культуры и по правам женщин. В 2009-2011 годах Крамп-Карренбауэр - министр труда, по вопросам семьи, спорта и социальному обеспечению. В 2011-2012 годах - министр юстиции.

В 2011-2018 годах - премьер-министр Саара, одновременно с 2012 года - министр науки и исследований. Согласно отчету статистического ведомства за 2017 год, во время ее правления ВВП Саара увеличился с €33,4 млрд в 2014 году до €35,3 млрд в 2017 году. При этом ежегодный рост ВВП за тот же период замедлился с 3% до 1,2%. Количество безработных уменьшилось с 36,9 тыс. до 34,6 тыс., а средняя годовая зарплата выросла с €44,8 тыс. до €47,3 тыс.

Взгляды

Аннегрет Крамп-Карренбауэр первоначально одобряла миграционную политику канцлера Ангелы Меркель, выступавшей против одностороннего введения ограничения на число мигрантов, однако в настоящее время высказывается за принятие более жестких мер в этой области. Также Крамп-Карренбауэр поддерживает позицию Меркель по вопросу недопустимости разжигания национальной розни. Как и Меркель, считает, что газопровод "Северный поток - 2" имеет большое значение для Германии, которая "постепенно отказывается от угля и атомной энергетики".

По ее мнению, "германо-американская дружба имела, имеет и будет иметь особое значение".

Поддерживает сохранение европейских санкций в отношении России. В декабре 2018 года заявила, что после ноябрьского инцидента между РФ и Украиной в Керченском проливе Евросоюз должен запретить российским судам из Азовского моря заходить в свои порты.

Личные сведения

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ее главное увлечение - это чтение. Она также занимается спортом, любит танцевать и слушать музыку.

С 1984 года замужем за Хельмутом Карренбауэром. Он по специальности горный инженер, однако давно оставил профессию, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать детей (сыновья Тобиас и Юлиан и дочь Лаурин) и дать возможность супруге заниматься политикой.