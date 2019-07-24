Мюллер вновь подтвердил отсутствие сговора между штабом Трампа и Россией

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер вновь подтвердил вывод своего расследования об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и властями России. При этом, выступая в среду на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, он утверждал, что приписываемое РФ вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году, расследованием обстоятельств которого он занимался, было масштабным и систематическим.

"В результате нашего расследования мы пришли к выводу, что правительство России масштабно и систематически вмешивалось в наши выборы", - сказал Мюллер.

"Мы не пришли к выводу, что участники предвыборного штаба Трампа находились в сговоре с правительством России в его деятельности, направленной на вмешательство в выборы", - подчеркнул при этом бывший спецпрокурор. Он также добавил, что следствие не нашло достаточных доказательств, позволяющих обвинить кого-либо из предвыборного штаба Трампа в совершении преступления.

Мюллер также заявил, что иностранное вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году стало одной из самых серьезных угроз американской демократии.

"На протяжении своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Усилия российского правительства, нацеленные на вмешательство в наши выборы, относятся к наиболее серьезным [таким вызовам]. Как я заявил 29 мая, это заслуживает внимания каждого американца", - сказал Мюллер.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.