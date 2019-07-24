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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

В Иране заявили, что задержание британского танкера вызвано повреждением иранского судна

В представительстве Ирана при ООН отметили, что действия властей страны были направлены исключительно на обеспечение закона и порядка

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Британский танкер Stena Impero был задержан из-за нанесения ущерба иранскому судну и загрязнения воды в Ормузском проливе. Об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН на имя председателя Совета Безопасности, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"Stena Impero повредил частную собственность, нанес вред людям, спровоцировал загрязнение воды в Ормузском проливе, - отмечается в документе. - Он также не отреагировал на предупреждение иранской морской и портовой организации, по запросу которой был проведен захват судна".

В письме говорится, что, "несмотря на намеренные провокационные действия ряда стран в регионе Персидского залива и вне него, все действия Ирана были направлены исключительно на обеспечение закона и порядка, защиту морской среды и поддержку безопасного судоходства".

"Мы призываем остальные страны действовать ответственно, чтобы предотвратить угрозы для безопасности и стабильности в таком неспокойном регионе, как Персидский залив и Ормузский пролив", - также заявило постоянное представительство Ирана при ООН.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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