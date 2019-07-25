Партия "Подемос" будет договариваться с социалистами о формировании правительства Испании

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Левая партия "Подемос" ("Мы можем") будет пытаться прийти к соглашению с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) по вопросу формирования коалиционного правительства. Об этом заявила в четверг представитель левых Йон Беларра в интервью радиостанции Radio Nacional de España .

В течение дня в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) страны состоится второе голосование по кандидатуре генсека ИСРП, исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса, на пост премьера. Без поддержки "Подемос" социалистам вряд ли удастся утвердить своего кандидата. Переговоры, которые вели две политические силы по формированию коалиционного правительства, не увенчались успехом. По данным газеты El Pais, кабмин назвал требования левых, которые просили пост вице-премьера и пять министерских кресел, неприемлемыми.

"Мы объявим, каким будет наш голос [в парламенте] в течение утра, но если условия не будут выполнены, мы не поддержим кандидатуру", - отметила Беларра. По ее словам, "Подемос" будет стремиться прийти к соглашению с ИСРП "до последней минуты". Она уточнила, что у политических сил есть время до сентября, чтобы попытаться урегулировать разногласия.

Если по итогам текущих дебатов Санчесу не удастся быть переизбранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.

28 апреля в Испании прошли внеочередные всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала ИСРП. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата главой кабмина.

Во вторник в Конгрессе депутатов уже состоялось первое голосование по кандидатуре Санчеса. Чтобы быть избранным в ходе него, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, в четверг в Конгрессе пройдет второе голосование, в ходе которого уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.