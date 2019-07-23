Испания и ее сепаратисты. Как выбрать премьера и сохранить целостность страны

В Испании неделя большой политики. Во вторник, 23 июля, состоится голосование в парламенте по кандидатуре социалиста Педро Санчеса, надеющегося избраться главой правительства страны. По итогам выборов в парламент, состоявшихся 28 апреля, претендент и его однопартийцы-социалисты получили 28,7% голосов, но править хотели бы, не вступая ни с кем в коалицию. Чтобы сформировать правительство под своим верховенством, Санчесу понадобится не только поддержка других левых (их голосов недостаточно), но и помощь сторонников местной самостоятельности — канарских регионалистов, баскских националистов или каталонских сепаратистов. Содействия последних опасается сам Санчес: он не хотел бы иметь долгов перед теми, кто не прочь отрезать от Испании кусок ее территории. Спор левых между собой Чтобы обойтись без альянса с сепаратистами, Санчесу необходима поддержка леворадикального движения Podemos ("Мы можем"), располагающего 42 местами в парламенте, тогда как в активе социалистов 123 кресла из 350. В прошлом Podemos добивались на выборах гораздо лучших результатов, ожесточенно конкурируя с социалистами Санчеса. С тех пор отношения между партиями незаладились. Перед голосованием так до конца и остается неясным, поддержат крайне левые соседей по политическому спектру или нет.

На эту тему Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом

С конца апреля между Педро Санчесом и лидером Podemos Пабло Иглесиасом продолжались переговоры, омраченные намеками на личную враждебность. Санчес по собственной инициативе напомнил СМИ, что именно Иглесиас, отказавшись поддержать его кандидатуру, лишил лидера социалистов премьерства в 2016 году. Cо своей стороны, у Иглесиаса также есть основания для претензий. Официально оглашено принципиальное условие Санчеса: лидер Podemos ни при каких обстоятельствах не получит министерский портфель. С точки зрения кандидата в премьеры, такое решение диктуется неумолимой политической логикой. Ведь Иглесиас выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, что, с точки зрения Санчеса, — табу. "Если будет сформировано правительство во главе с нашей партией, то Каталония суверенитета не получит, референдума на этот счет не состоится, конституция нашей страны нарушена не будет", — заявил в ходе избирательной кампании лидер социалистов. Тень Каталонии под мадридским небом Каталонский вопрос продолжает разделять испанские элиты, ограничивая маневр претендента в председатели правительства не только слева, но и справа. Консервативная Народная партия, либеральная "Граждане" (Сiudadanos) и националисты из "Голоса" (Vox) отказываются голосовать за Санчеса, поскольку подозревают того в уступках сепаратистам. Масла в огонь подлил весной 2019 года социалистический политик из Каталонии Мигель Исета. По его словам, "65% жителей Каталонии стремятся к независимости, и демократия обязана предоставить механизм, который бы им это позволил".

На эту тему Акция сторонников независимости Каталонии собрала тысячи человек в Мадриде

И хотя Санчес поспешил отмежеваться от однопартийца, на правом фланге кандидату в премьеры не поверили. Тем более предосудительным выглядит в глазах консерваторов неизбежный альянс социалистов с леворадикалами. За политической траекторией социалистов при желании можно разглядеть призрак снисходительности к тем, кто ставит под сомнение территориальную целостность. Тем более что депутаты главной партии каталонских сепаратистов "Левые республиканцы Каталонии" уже заявили: чинить препятствий Санчесу они не будут. Однако премьеру в крайней степени не хотелось бы полагаться на их поддержку. Гораздо удобнее для Санчеса оказались бы более умеренные баскские националисты (десять голосов), но и их поддержка вовсе не гарантирована. По своим экономическим установкам эти сторонники автономии — правые, и особенных побудительных мотивов поддерживать правительство левых у них нет. Барселона в атаке Политическая мозаика испанского парламента сложилась так, что слишком часто именно голоса небольшой группы каталонских сепаратистов оказывают на судьбу королевства решающее воздействие. Именно так произошло в 2018 году, когда при поддержке сторонников разделения страны Педро Санчес впервые пришел к власти. Тогда парламент одобрил вотум недоверия предыдущему главе кабинета — консерватору Мариано Рахою (его однопартийцев уличили в многочисленных случаях коррупции). Потерявший популярность политик был известен среди прочего своим непримиримым отношением к каталонским сепаратистам. Те не преминули отплатить ему той же монетой: проголосовали за его отставку. А на состоявшихся вслед за тем выборах нового премьера сепаратисты отдали свои голоса Санчесу, чья фракция в парламенте занимала по численности второе место.

На эту тему МИД Испании: у Мадрида нет доказательств вмешательства Москвы в каталонский кризис