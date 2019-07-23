Испания и ее сепаратисты. Как выбрать премьера и сохранить целостность страны

В Испании неделя большой политики. Во вторник, 23 июля, состоится голосование в парламенте по кандидатуре социалиста Педро Санчеса, надеющегося избраться главой правительства страны. По итогам выборов в парламент, состоявшихся 28 апреля, претендент и его однопартийцы-социалисты получили 28,7% голосов, но править хотели бы, не вступая ни с кем в коалицию. Чтобы сформировать правительство под своим верховенством, Санчесу понадобится не только поддержка других левых (их голосов недостаточно), но и помощь сторонников местной самостоятельности — канарских регионалистов, баскских националистов или каталонских сепаратистов. Содействия последних опасается сам Санчес: он не хотел бы иметь долгов перед теми, кто не прочь отрезать от Испании кусок ее территории.
Спор левых между собой
Чтобы обойтись без альянса с сепаратистами, Санчесу необходима поддержка леворадикального движения Podemos ("Мы можем"), располагающего 42 местами в парламенте, тогда как в активе социалистов 123 кресла из 350. В прошлом Podemos добивались на выборах гораздо лучших результатов, ожесточенно конкурируя с социалистами Санчеса. С тех пор отношения между партиями незаладились. Перед голосованием так до конца и остается неясным, поддержат крайне левые соседей по политическому спектру или нет.
С конца апреля между Педро Санчесом и лидером Podemos Пабло Иглесиасом продолжались переговоры, омраченные намеками на личную враждебность. Санчес по собственной инициативе напомнил СМИ, что именно Иглесиас, отказавшись поддержать его кандидатуру, лишил лидера социалистов премьерства в 2016 году. Cо своей стороны, у Иглесиаса также есть основания для претензий. Официально оглашено принципиальное условие Санчеса: лидер Podemos ни при каких обстоятельствах не получит министерский портфель.
С точки зрения кандидата в премьеры, такое решение диктуется неумолимой политической логикой. Ведь Иглесиас выступает за проведение референдума о независимости Каталонии, что, с точки зрения Санчеса, — табу. "Если будет сформировано правительство во главе с нашей партией, то Каталония суверенитета не получит, референдума на этот счет не состоится, конституция нашей страны нарушена не будет", — заявил в ходе избирательной кампании лидер социалистов.
Тень Каталонии под мадридским небом
Каталонский вопрос продолжает разделять испанские элиты, ограничивая маневр претендента в председатели правительства не только слева, но и справа. Консервативная Народная партия, либеральная "Граждане" (Сiudadanos) и националисты из "Голоса" (Vox) отказываются голосовать за Санчеса, поскольку подозревают того в уступках сепаратистам. Масла в огонь подлил весной 2019 года социалистический политик из Каталонии Мигель Исета. По его словам, "65% жителей Каталонии стремятся к независимости, и демократия обязана предоставить механизм, который бы им это позволил".
И хотя Санчес поспешил отмежеваться от однопартийца, на правом фланге кандидату в премьеры не поверили. Тем более предосудительным выглядит в глазах консерваторов неизбежный альянс социалистов с леворадикалами. За политической траекторией социалистов при желании можно разглядеть призрак снисходительности к тем, кто ставит под сомнение территориальную целостность. Тем более что депутаты главной партии каталонских сепаратистов "Левые республиканцы Каталонии" уже заявили: чинить препятствий Санчесу они не будут. Однако премьеру в крайней степени не хотелось бы полагаться на их поддержку.
Гораздо удобнее для Санчеса оказались бы более умеренные баскские националисты (десять голосов), но и их поддержка вовсе не гарантирована. По своим экономическим установкам эти сторонники автономии — правые, и особенных побудительных мотивов поддерживать правительство левых у них нет.
Барселона в атаке
Политическая мозаика испанского парламента сложилась так, что слишком часто именно голоса небольшой группы каталонских сепаратистов оказывают на судьбу королевства решающее воздействие. Именно так произошло в 2018 году, когда при поддержке сторонников разделения страны Педро Санчес впервые пришел к власти. Тогда парламент одобрил вотум недоверия предыдущему главе кабинета — консерватору Мариано Рахою (его однопартийцев уличили в многочисленных случаях коррупции). Потерявший популярность политик был известен среди прочего своим непримиримым отношением к каталонским сепаратистам. Те не преминули отплатить ему той же монетой: проголосовали за его отставку. А на состоявшихся вслед за тем выборах нового премьера сепаратисты отдали свои голоса Санчесу, чья фракция в парламенте занимала по численности второе место.
Быть премьером, выступающим за единство страны, и зависеть от голосов сепаратистов — нелегкая задача. В 2018–2019 годах отношения между Санчесом и каталонцами стали портиться. Как оказалось, политик не смог предложить им ничего ценного. При правлении Мариано Рахоя девять лидеров сепаратистского движения, участвовавших в провозглашении независимости осенью 2017 года, угодили за решетку. Санчес не сделал ничего, чтобы вызволить их оттуда. На предложение провести референдум о независимости он также ответил нет.
"Обвинения против Санчеса в снисходительности по отношению к каталонским сепаратистам очень преувеличены. Единственное, что он сделал, — восстановил диалог между мадридским и барселонским правительствами, но его и не следовало прерывать. На процессе против сепаратистов сторона обвинения зависит от правительства, но ее позиция при Санчесе нисколько не изменилась. Прямая преемственность с тем, что происходило при премьере Мариано Рахое и его "Народной партии", — рассказала в разговоре с ТАСС преподаватель политологии университета Валенсии Астрид Баррио.
Каталонцы нашли способ отомстить в феврале 2019 года, когда в парламенте обсуждался проект бюджета. Для Санчеса заложенные в нем траты носили принципиальный характер: политик-социалист обещал покончить с бюджетной экономией, проиндексировав пенсии и подняв МРОТ. Однако финансовый документ не прошел утверждения. Решающую роль в распаде эфемерного большинства, поддерживавшего социалистов, сыграл уход из их лагеря каталонских сепаратистов, сначала сделавших из Санчеса короля, а затем свергших его.
К счастью для социалиста, ему и его единомышленникам удалось взять реванш в избирательных урнах. С тех пор умеренно-левые пробуют выстроить курс между двумя противниками — правыми и сепаратистами — и так создать устойчивое правительство для Испании. В случае же, если этого не удастся, перевыборы могут ждать королевство уже осенью.
Игорь Гашков