Акция сторонников независимости Каталонии собрала тысячи человек в Мадриде

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Тысячи человек присоединились в субботу вечером к манифестации сторонников независимости Каталонии в центре испанской столицы. Главный лозунг акции - "Самоопределение это не преступление. Демократия - решать".

Ключевыми организаторами митинга стали две организации - Национальная каталонская ассамблея (НКА) и "Омниум културал", которые поддерживают выход автономии из состава королевства. К манифестации присоединились члены регионального правительства, а также глава автономии Ким Торра. Многие собравшиеся принесли с собой таблички и плакаты с лозунгами в поддержку независимости и эстелады - неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

"Я приехал из Барселоны сегодня утром специально на демонстрацию, - рассказал корреспонденту ТАСС один из участников акции по имени Жорди. - Правительство Испании лишает каталонцев права голоса". По мнению мужчины, Мадрид должен разрешить провести референдум о независимости автономии.

Подобную точку зрения разделил и другой участник манифестации, Хосе: "У Каталонии должно быть право на самоопределение". Он также раскритиковал начавшийся 12 февраля в Верховном суде (ВС) Испании процесс над лидерами сепаратистского движения. "Их [каталонских политиков] преследуют за их идеи", - утверждал пришедший на митинг.

Демонстрация в Мадриде является одной из акций, которые прошли в Испании после старта в ВС слушаний по делу лидеров сепаратистского процесса. Перед судом предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Дело против лидеров сепаратистского процесса было заведено после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, который Мадрид изначально считал нелегитимным. Кроме того, 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.