Парламент Испании проголосовал против назначения Педро Санчеса на пост премьера

Чтобы быть избранным в первом раунде голосования, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе должно состояться второе голосование, в ходе которого будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.

Во вторник за кандидатуру Санчеса проголосовали 124 депутата, 170 - против, 52 - воздержались, еще четверо парламентариев на заседании не присутствовали. Не поспособствовали утверждению генсека ИСРП и сторонники левой партии Podemos ("Мы можем"), которая является главным потенциальным союзником социалистов и выступает за формирование коалиционного правительства с ИСРП. В понедельник в ходе дебатов в парламенте лидер Podemos Пабло Иглесиас заверил, что его политическая сила не будет согласна на "декоративную роль" в возможном коалиционном правительстве.

Без поддержки Podemos у социалистов мало шансов добиться утверждения Санчеса главой кабмина. Если по итогам второго голосования Санчесу не удастся быть избранным на пост премьера, то у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по кандидатуре главы правительства. В течение этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, король Испании Филипп VI распустит обе палаты парламента и созовет внеочередные выборы, которые могут состояться в ноябре.

28 апреля в Испании прошли внеочередные всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала ИСРП, получив 123 кресла в Конгрессе депутатов. Коалиции "Объединившись, мы можем", куда входит Podemos, досталось 42 мандата. Для возможного избрания Санчеса на пост премьера также немаловажное значение играют голоса депутатов региональных партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость автономии.

Политический тупик

Испания уже не в первый раз может оказаться в политическом тупике. Ранее страна на протяжении более 10 месяцев жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться о формировании кабинета.

В конце 2015 года в Испании прошли всеобщие выборы, по итогам которых победу одержала консервативная Народная партия (НП), не получив абсолютного большинства в Конгрессе депутатов. Из-за того, что кандидат ни от одной политической силы так и не смог в установленный срок добиться поддержки парламента, было решено провести еще одни выборы. По итогам голосования, состоявшегося летом 2016 года, победа вновь досталась консерваторам.

Разблокировать тупиковую ситуацию в стране удалось благодаря решению федерального комитета ИСРП не голосовать против кандидата от НП Мариано Рахоя, а воздержаться по его кандидатуре в парламенте. Однако не все члены ИСРП, которая является традиционным конкурентом НП, были согласны идти на подобную уступку, что спровоцировало крупнейший внутрипартийный кризис в рядах социалистов и отставку Санчеса с поста генсека. Спустя некоторое время он был снова избран лидером социалистов.

Занять пост премьера главе ИСРП удалось лишь летом прошлого года после того, как испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники НП. Социалисты использовали это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.

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