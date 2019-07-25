Джонсон заявил, что все члены его кабинета выступают за выход из ЕС к 31 октября

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что все члены его кабинета выступают за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз не позднее 31 октября. Как сообщает сайт газеты The Independent , на первом заседании сформированного им накануне кабмина Джонсон подчеркнул, что ближайшие три месяца его премьерства будут поворотным моментом в британской истории.

"Как все вы знаете, перед нами стоит колоссальная по масштабам задача. Это поворотный момент в истории нашей страны, - сказал Джонсон, обращаясь к своим министрам. - Сейчас мы, все мы, привержены тому, чтобы страна покинула Европейский союз 31 октября или раньше этого срока без всяких "если" и без всяких "но". Однако мы не будем дожидаться 31 октября, чтобы начать осуществлять новую потрясающую программу для нашей страны, а значит мы должны осуществить то, что по-настоящему важно для людей".

Позднее в четверг Джонсон выступил перед Палатой общин британского парламента и назвал конкретные приоритеты своего правительства. Ожидается, что ему также придется отвечать на резкую критику со стороны оппозиции и однопартийцев, многие из которых недовольны тем, что Джонсон окружил себя убежденными евроскептиками и членами правого крыла правящей Консервативной партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутый между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Джонсон, победивший в борьбе за пост нового лидера консерваторов и в среду вступивший в должность премьер-министра, обещает заключить с ЕС "новое лучшее соглашение" об условиях Brexit или осуществить выход из ЕС по жесткому сценарию - без какого-либо соглашения с Евросоюзом.