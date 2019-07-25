Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Феруцэ

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после смерти Юкии Амано назначен главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам постпреда, он был ближайшим помощником Юкии Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений.

"Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать", - написал Ульянов в Twitter.

В новость была внесена правка (14:30 мск) - передается с исправлением написания фамилии и.о гендиректора МАГАТЭ, верно - Феруцэ