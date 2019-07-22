{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Юкия Амано человеком экстраординарного профессионализма и самоотверженности

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря МАГАТЭ Юкия Амано.

На эту тему
Биография гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Глубоко опечалена кончиной генерального секретаря МАГАТЭ Юкия Амано, человека экстраординарного профессионализма и самоотверженности, самозабвенно служившего международному сообществу. Я никогда не забуду нашей совместной работы. Работать с ним было огромным удовольствием и высокой честью", - заявила Могерини.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщила в понедельник пресс-служба организации. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентства в марте 2020 года по причине болезни.

Теги
Могерини, ФедерикаАмано, ЮкияУмер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Президент отметил ее важную роль в развитии востребованных гуманитарных проектов
Читать полностью