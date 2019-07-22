Евросоюз выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Глубоко опечалена кончиной генерального секретаря МАГАТЭ Юкия Амано, человека экстраординарного профессионализма и самоотверженности, самозабвенно служившего международному сообществу. Я никогда не забуду нашей совместной работы. Работать с ним было огромным удовольствием и высокой честью", - заявила Могерини.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщила в понедельник пресс-служба организации. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентства в марте 2020 года по причине болезни.