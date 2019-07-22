Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека МАГАТЭ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, о смерти которого стало известно в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении. Президент России также высоко оценил большой личный вклад Амано в повышение эффективности МАГАТЭ, его активные усилия во главе организации по развитию мирной атомной энергетики и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

"Я не раз лично общался с Юкия Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах", - отметил в соболезновании Путин.

Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщила в понедельник пресс-служба МАГАТЭ. Секретариат организации также распространил заявление Амано, в котором он планировал в письменном виде уведомить Совет управляющих агентства о своей отставке. "За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения целей программы "Атомы для мира и развития" благодаря поддержке стран-участниц и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен странам-членам и сотрудникам агентства", - написал Амано. Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентств в марте 2020 года по причине болезни.