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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Джонсон заявил о том, что хотел бы увеличить оборонные расходы Великобритании

Депутат-консерватор Джулиан Льюис отметил, что количественный состав королевских ВМС значительно ниже критического минимума

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет увеличить расходы Соединенного Королевства на оборону, в частности на строительство новых кораблей для ВМС страны. Об этом он заявил в четверг, впервые выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента в качестве главы правительства.

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"Я полностью разделяю сильное желание моего коллеги увеличить расходы [на оборону], в особенности на постройку новый кораблей. Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира", - отметил Джонсон, отвечая на вопрос депутата-консерватора Джулиана Льюиса, возглавляющего парламентский комитет по обороне. По словам Льюиса, ситуация с задержанием британских танкеров в Ормузском проливе "стала жестокой демонстрацией того, что количественный состав королевских ВМС сейчас значительно ниже критического минимума".

В понедельник замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд заявил газете The Times, что в настоящий момент британские ВМС не в состоянии защищать интересы Соединенного Королевства во всем мире. По его словам, если Великобритания хочет продолжать играть важную роль на международной арене, Лондону придется увеличить оборонный бюджет, в том числе расширив финансирование флота.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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