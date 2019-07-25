Эксперт: арест танкера в Измаиле направлен на обострение отношений с Россией

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Задержание украинскими правоохранительными органами российского танкера в Измаиле обострит отношения между двумя странами и негативно повлияет на переговорный процесс, который ведется относительно судьбы арестованных в РФ 24 моряков. Такое мнение в четверг выразил экс-министр экономики Украины, эксперт Виктор Суслов.

"Цель очевидна - снова обострить отношения между Украиной и Россией. Теперь намечавшийся возврат украинских моряков может быть сорван", - считает он. Учитывая такие возможные негативные последствия, полагает эксперт, можно говорить о том, что ситуация могла быть реализована с целью дискредитации нового президента Украины Владимира Зеленского. "Если все это действительно санкционировано президентом Зеленским, то, похоже, его сильно подставили", - отметил экс-министр.

В целом, по мнению, Суслова, инцидент в Измаиле "похож на начало какой-то спецоперации".

Эксперт уверен, что российский экипаж танкера Украина обязана отпустить. "Если... Украина задержала моряков российского судна (полностью обновленный экипаж), которые не участвовали в известном инциденте в Керченском проливе, то их придется немедленно отпустить. Ведь нельзя же в правовом государстве задержать людей за возможное преступление, совершенное другими людьми", - подчеркнул он.

Задержание в Измаиле

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива". Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ. На борту танкера находится не менее семи российских моряков.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.