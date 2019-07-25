Причиной смерти президента Туниса стали последствия пищевого отравления

ТУНИС, 25 июля. /ТАСС/. Причиной смерти президента Тунисской Республики Бежи Каида ас-Себси стали последствия пищевого отравления. Об этом в четверг в эфире телеканала Nessma TV заявил сын главы государства Хафез Каид ас-Себси.

"Глава государства почувствовал сильное недомогание и был госпитализирован в среду, 24 июля, из-за последствий пищевого отравления", - указал он. По словам сына президента, пищевое отравление также стало причиной прошлой госпитализации тунисского лидера, которое произошло 27 июня текущего года.

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет в субботу, 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный траур в связи с кончиной главы государства. В распоряжении председателя правительства говорится, что в связи с трауром отменяются все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные по случаю празднования Дня республики, который отмечается 25 июля.

В соответствии с 84 статьей конституции Туниса, функции главы государства будет временно исполнять глава парламента республики Мухаммед ан-Насер.