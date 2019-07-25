Биография президента Туниса Бежи Каида ас-Себси

25 июля стало известно о смерти президента Туниса Бежи Каида ас-Себси. Он умер в возрасте 92 лет.

Происхождение, образование

Бежи Каид ас-Себси родился 29 ноября 1926 года в небольшом городе Сиди-Бу-Саид (на северо-востоке Туниса, являвшегося тот период протекторатом Франции). Известно, что прадед Бежи Каида ас-Себси - Исмаил Каид ас-Себси - в начале XIX века мальчиком был похищен пиратами на острове Сардиния и привезен в Тунис; воспитывался в семье бея (правителя Туниса); впоследствии стал генералом и крупным государственным деятелем.

Бежи Каид ас-Себси получил среднее образование в престижном столичном колледже Садики. В 1950 году окончил юридический факультет Парижского университета (Франция).

Ранние годы

В 1938 году в Тунисе во время учебы в подготовительном классе колледжа Бежи Каид ас-Себси стал свидетелем жестокого разгона демонстрантов, требовавших политических реформ (жертвами событий, в память о которых отмечается День мучеников в стране, стали более 200 человек). Позже в городе Хаммам-Лиф, где жила его семья, видел, как была уничтожена штаб-квартира местной ячейки партии "Новый Дустур" (Новая конституционная партия), боровшейся за независимость страны от Франции. Эти события, как позже заявлял эс-Себси, определили его политические взгляды.

В 1941 году он вступил в молодежную организацию партии "Новый Дустур", где познакомился с одним из его основателей и будущим главой Туниса Хабибом Бургибой.

Во время учебы во Франции Бежи Каид ас-Себси был заместителем председателя союза арабских студентов стран Северной Африки. В 1952 году стал членом тунисской коллегии адвокатов. Адвокатскую практику начал с защиты арестованных французскими колониальными властями новодустуровцев.

Карьера

В 1956 году после обретения Тунисом независимости Бежи Каид ас-Себси стал советником премьер-министра страны Хабиба Бургибы (в 1957-1987 годах - президент).

В 1958 году возглавил региональное управление при Министерстве внутренних дел, Управление по туризму. В 1962 году стал генеральным директором Управления национальной безопасности, а в 1965 году - министром внутренних дел.

В 1969 году Бежи Каид ас-Себси впервые был избран членом Палаты представителей (однопалатный парламент; ныне - Ассамблея народных представителей) от правящей Социалистической дустуровской партии (быв. "Новый Дустур", с 1988 года - "Демократическое конституционное объединение", запрещена в 2011 году).

В 1969 году был министром по особым поручениям при премьер-министре, в 1969-1970 годах - министром обороны.

В 1970-1972 году был послом во Франции. Ас-Себси отозвали с должности за поддержку демократического движения в Тунисе. Он выступил против решения VIII съезда Социалистической дустуровской партии (октябрь 1971 года) прекратить практику избрания всех партийных органов снизу доверху и ввести процедуру партийных назначений. После возвращения в Тунис оставил государственную службу и занялся частной адвокатской практикой.

В 1980 году вернулся в правительство в качестве министра по особым поручениям при премьер-министре.

В 1981 году занял пост министра иностранных дел. Главным направлением работы ас-Себси во главе МИД стали посреднические усилия в разрешении палестино-израильского конфликта.

15 сентября 1986 года Бежи Каид ас-Себси был назначен послом Туниса в ФРГ. Сохранил этот пост после отстранения от президентских полномочий Хабиба Бургибы и прихода к власти Зин аль-Абидина Бен Али в 1987 году.

В 1990 году был выбран спикером Палаты представителей (занимал этот пост до 1991 года). Оставался депутатом тунисского парламента до 1994 года.

После ухода из парламента возобновил деятельность в качестве адвоката, вел арбитражные дела в Апелляционном суде Туниса. Не принимал активного участия в политической жизни страны, однако до падения режима Бен Али (14 февраля 2011 года) оставался членом правящей партии "Демократическое конституционное объединение".

Премьер-министр в переходный период

В феврале 2011 года исполняющий обязанности президента Туниса Фуад Мебазаа назначил Бежи ас-Себси премьер-министром в переходном правительстве национального единства, назвав его "человеком с безупречной репутацией как в политической, так и в частной жизни, известным своим глубоким патриотизмом, лояльностью и самопожертвованием в служении своей стране". На этом посту он заслужил репутацию либерала, в особенности после того, как им была расформирована политическая полиция. Деятельность правительства эс-Себси подвергалась критике как со стороны демократического лагеря, так и со стороны исламистской партии "Ан-Нахда".

Первые обвиняли кабинет министров в нерешительности перед угрозой прихода к власти исламистов, вторые проявляли недовольство появлением в новом правительстве представителей свергнутого режима Бен Али. Несмотря не нестабильную политическую ситуацию, кабинету ас-Себси удалось провести выборы в Национальную учредительную ассамблею осенью 2011 года. После формирования нового правительства в декабре 2011 года ас-Себси ушел в отставку.

Президент

В июне 2012 года Бежи Каид ас-Себси основал и возглавил новую светскую партию "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса"). Партия выступала с критикой политики правящей коалиции с участием исламистов. На парламентских выборах в октябре 2014 года она одержала победу, получив 86 мест в 217-местной Ассамблее народных представителей. На президентских выборах того же года ас-Себси был выдвинут от своей партии на пост главы государства. В ходе предвыборной кампании он заявил, что намерен восстановить престиж государства, обеспечить национальную безопасность и преодолеть спад в экономике, ставший следствием политической нестабильности в переходный период. Выступая с позиций современного светского арабского национализма, ас-Себси привлек на свою сторону противников ортодоксальных исламистов, поддерживавших президента Монсефа Марзуки. В декабре 2014 года одержал победу над Марзуки во втором туре голосования, получив 55,68% голосов. 31 декабря 2014 года вступил в должность президента, в тот же день сложил с себя полномочия председателя партии "Нидаа Тунис".

На посту президента ас-Себси инициировал создание правительства национального единства, куда должны были войти представители различных политических партий, а приоритетом новой политики должна была стать борьба с терроризмом и коррупцией, улучшение социально-экономического положения граждан, а также развитие демократии в стране. В августе 2016 года ас-Себси назначил премьером-министром Юсефа Шахеда. Однако вследствие постоянно возникавших разногласий между политическими силами в правительстве достигнуть значительных успехов в решении поставленных проблем не удалось. Кроме того, согласно независимому исследовательскому учреждению "Афробарометр", уровень поддержки демократии в стране упал с 71% в 2013 году до 46% в 2018 году.

В марте 2019 года ас-Себси призвал к внесению поправок в конституцию страны с целью расширения полномочий главы государства. Причиной этого заявления, по мнению тунисских СМИ, стал конфликт президента и премьер-министр, вызванный проводимой Шахедом масштабными перестановками в в кабинете министров без согласования с ас-Себси.

В апреле 2019 года Бежи Каид ас-Себси сообщил, что не намерен принимать участие в намеченных на ноябрь выборах главы государства, несмотря на ранее появившиеся слухи о его выдвижении на новый срок.