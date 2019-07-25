Экс-министр обороны Грузии задержан по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали бывшего министра обороны Грузии, основателя движения "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках на митингах 20 и 21 июня в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, Окруашвили задержали, когда он передвигался на собственном автомобиле в Тбилиси. Ему предъявлено обвинение по статье "организация насилия, руководство или участие в нем".

Окруашвили за два дня до ареста давал показания по делу о беспорядках на митинге. По аналогичному делу ранее уже дали показания в присутствии судьи-магистрата экс-глава МИД Григол Вашадзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, члены "Нацдвижения" Георгий Барамидзе и Хатия Деканоидзе, а также лидер "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава, член движения "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти.

В конце июня Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митингах, депутата парламента от "Единого национального движения" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.