СБУ подтвердила, что экипаж задержанного российского танкера не нарушал украинские законы

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что экипаж российского танкера, который в четверг был задержан в порту Измаил, не нарушал морское право и законы Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было", - говорится в сообщении в Facebook. В СБУ отметили, что морякам была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой к своим семьям.

В порту Измаил ранее был задержан российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе заявляли, что судно было опознано по идентификационному номеру в соответствии с данными международной информационной системы EQUASIS. На борту находились 10 моряков. Их судьба прояснилась спустя немногим более трех часов, когда представитель посольства РФ на Украине сообщил, что "экипаж отправляется домой, а судно остается в Измаиле".

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову проинформировала, что моряки уже прибыли на территорию Молдавии, откуда они будут доставлены в ближайшее время в Россию.

Владелец задержанного танкера заявил, что в случае ареста судна на Украине он намерен обжаловать это решение в Высоком суде Лондона и международных инстанциях.