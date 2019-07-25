США считают провокацией предполагаемое вторжение самолетов России в небо Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает провокационным имевшее, по версии Сеула, место вторжение самолетов ВКС России в воздушное пространство Республики Корея. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Мы считаем, что действия этого рода, разумеется, являются провокационными, мы такое не поддерживаем. И мы бы надеялись, что россияне не будут продолжать заниматься этим", - сказала дипломат.

23 июля два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6К" выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Во время прохождения маршрута самолеты не допускали нарушений границ других государств. Однако, по утверждению южнокорейской стороны, российский самолет вторгся в воздушное пространство республики в районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16. При этом утверждается, что они произвели предупредительные выстрелы в сторону российского самолета.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс. При этом стрельбы в сторону Ту-95МС не производилось.