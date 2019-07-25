Reuters: выступление Мюллера в Конгрессе посмотрели почти 13 млн американцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Выступление бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на многочасовых слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса собрало в среду у телеэкранов почти 13 млн американцев. Соответствующие данные исследовательской службы Nielsen приводит в четверг агентство Reuters .

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Согласно опубликованной информации, в эфире шести телеканалов трансляцию выступления Мюллера посмотрели 12,9 млн зрителей. Агентство указывает, что на данный момент речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы в течение дня.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было.

Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

На слушаниях в среду Мюллер утверждал, что приписываемое России вмешательство в выборы 2016 года не было "единичной попыткой". По мнению бывшего спецпрокурора, Москва планирует "делать это во время следующей [избирательной] кампании". Он также заявил, что "множество других стран" развивают возможности для вмешательства в выборы в США.