Al Jazeera: число жертв взрыва 24 июля в столице Сомали возросло до 11

ТАСС, 25 июля. Число жертв взрыва, прогремевшего в среду в столице Сомали, возросло до 11. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось о шести погибших и шести пострадавших, среди которых мэр Абдирахман Омар Осман. По данным телеканала, градоначальник и четыре местных чиновника отправлены на лечение в Катар. Информация о состоянии здоровья мэра не приводится.

В среду террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании администрации Могадишо. Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в администрации встречу с мэром и губернатором провинции Банадир. Как сообщает Al Jazeera, ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Группировка заявила, что целью атаки был спецпредставитель генсека ООН.

Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Финансируется за счет финансовых вливаний со стороны "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), пожертвований сомалийских бизнесменов, а также налогов, которые платит местное население на подконтрольных группировке территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка, основанный на шариатском праве.