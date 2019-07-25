И.о. премьера Испании призвал партии продолжить переговоры по формированию правительства

Ранее Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не утвердил в ходе второго тура голосования Санчеса на пост премьера. "Не нужно сдаваться", - отметил Санчес. По его мнению, лидер левой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас "во второй раз помешал [формированию] прогрессивного правительства". "Нужно поразмыслить и разблокировать ситуацию", - считает и.о. главы кабинета министров.

По его словам, "Испания нуждается в правительстве как можно скорее". "Ответственность всех партий состоит в том, чтобы поспособствовать этому правительству", - подчеркнул Санчес. "Я буду говорить со всеми [политическими силами], чтобы избежать новых выборов, - заверил он. - Я приглашаю Народную партию (НП), "Граждан" и "Подемос" разблокировать эту ситуацию".

И.о. премьера выразил мнение, что Иглесиас "совершил ошибку", не проголосовав за его кандидатуру в парламенте. "Я не получил поддержку [коалиции] "Объединившись, мы можем" [в нее входит "Подемос"], а НП и "Граждане" не воздержались, но это не значит, что мы не можем прийти к соглашению в ближайшие недели", - подчеркнул Санчес.

Партия "Подемос", которая считается главным потенциальным союзником ИСРП, воздержалась при голосовании в парламенте по кандидатуре Санчеса. Если бы партия поддержала и.о. премьера, голосов хватило бы для избрания генсека социалистов главой кабинета министров. Левые решили воздержаться, поскольку переговоры с ИСРП по формированию коалиционного правительства не увенчались успехом.

Теперь у представленных в парламенте политических сил будет два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса депутатов. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, то после роспуска обеих палат парламента будет объявлено о проведении внеочередных выборов, которые могут состояться в ноябре.