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Ситуация на Корейском полуострове

США ожидают возобновления консультаций с КНДР через две недели

Как сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, глава КНДР Ким Чен Ын заявил американскому президенту Дональду Трампу, что пришлет свою рабочую группу для консультаций

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что консультации на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в четверг.

"Председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] заявил президенту [США Дональду] Трампу, что пришлет свою рабочую группу для консультаций с нашей", - сказал Помпео. "Я ожидаю, что это произойдет через пару недель", - добавил он.

Трамп 30 июня посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР. Трамп во время разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР. Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что стороны достигли договоренности о возобновлении консультаций рабочего уровня о денуклеаризации в течение двух или трех недель.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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