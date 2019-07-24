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КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда

Пуск был произведен в районе северокорейского города Вонсан

ТАСС, 25 июля. КНДР совершила запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья страны. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, пуск был произведен в районе северокорейского города Вонсан. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность. Дополнительной информации не приводится.

Агентство France-Presse в свою очередь со ссылкой на источник из числа официальных лиц США сообщает, что речь идет о пуске снаряда малой дальности.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

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