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В Гаване заявили, что новые санкции США направлены на подрыв связей Кубы с партнерами

Глава МИД острова Бруно Родригес заявил, что его страна ответит на такие действия "с большей твердостью и решительностью"

ГАВАНА, 27 июля. /ТАСС/. Действия властей США по введению персональных санкций против ряда кубинских должностных лиц нацелены на нанесение вреда сотрудничеству острова со странами Юга. Соответствующее заявление в пятницу разместил в Twitter министр иностранных дел острова Бруно Родригес.

"Мы решительно отвергаем новые односторонние принудительные меры, заявляя, что государственный секретарь США [Майкл Помпео] своими действиями против Кубы пытается помешать международному медицинскому сотрудничеству с братскими странами Юга. Помпео должен знать, что мы ответим на его клевету с большей твердостью и решительностью", - написал глава ведомства.

Американская администрация в пятницу приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване за практику направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах". В пресс-службе внешнеполитического ведомства США пока не ответили на вопросы корреспондента ТАСС о том, сколько в общей сложности человек попало под нынешние американские санкции, называет ли Вашингтон имена этих лиц.

Также власти США в пятницу включили в свой санкционный список четыре организации Кубы, которые, по версии Вашингтона, принадлежат Вооруженным силам карибской страны и приносят им доход. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал такие действия "эскалацией враждебности и угроз".

Теги
СШАКубаПомпео, Майкл (Майк)
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