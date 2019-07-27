Япония будет совместно с США прорабатывать способы перехвата новых ракет КНДР

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено совместно с США прорабатывать способы перехвата новых ракет КНДР, поскольку те способны достичь японской территории и летят по сложной для перехвата траектории. Об этом в субботу сообщило общественное японское телевидение.

Отмечается, что в японском оборонном ведомстве, проанализировав недавний запуск КНДР, пришли к выводу, что ее новые ракеты летят на относительной низкой высоте, что несвойственно обычным баллистическим ракетам. Это, в свою очередь, может вызвать сложности в их перехвате, поэтому Министерство обороны Японии планирует вести тесную кооперацию с США в вопросе противодействия этой новой потенциальной угрозе своей национальной безопасности.

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР заявил, что "испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения".