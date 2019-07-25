СМИ: запуск Пхеньяном двух ракет был предупреждением южнокорейским "милитаристам"

ТАСС, 26 июля. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого 25 июля был осуществлен запуск двух новых тактических управляемых ракет, заявил, что эти испытания стали ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын напрямую выступил с заявлением, что испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", - сказано в сообщении.