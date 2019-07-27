Тбилисский суд взял под стражу экс-министра обороны по делу о митингах 20-21 июня

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал в субботу заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, задержанного по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщает грузинская телекомпания IMEDI .

По данным телеканала, с ходатайством о взятии под стражу выступила Генпрокуратура, а сторона защиты, в свою очередь, предлагала суду выпустить Окруашвили под залог в размере 10 тыс. лари (более $3,4 тыс.). Суд отказался удовлетворять просьбу адвоката Окруашвили, мотивируя это тем, что бывший министр обороны на свободе сможет повлиять на ход дела, уничтожить улики, существующие в деле, и, возможно, скрыться от следствия.

Окруашвили задержали в четверг по обвинению в организации и участии в беспорядках. За два дня до этого он дал показания по делу о митингах. По аналогичному поводу ранее давали показания в присутствии судьи-магистрата экс-глава МИД Григол Вашадзе, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, члены "Нацдвижения" Георгий Барамидзе и Хатия Деканоидзе, а также лидер "Национал-демократической партии" Бачуки Кардава, член движения "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти.

В конце июня Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митингах, депутата парламента от "Единого национального движения" Ники Мелии. МВД расследует дело беспорядках на митинге по статье "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем", что карается лишением свободы на срок от шести до девяти лет. Помимо Окруашвили по указанному уголовному делу задержаны 17 человек.