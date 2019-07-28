МИД Украины выразил очередной протест в связи с поездкой Медведева в Крым

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Крым. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России", - говорится в сообщении.

Ранее 28 июля Медведев прибыл Севастополь, где проходит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.