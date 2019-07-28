Десятки тысяч зрителей пришли посмотреть на парад флота в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Севастополя и туристов собрались в воскресенье на центральной набережной города, чтобы посмотреть на парад и военно-спортивный праздник Черноморского флота. Корабли показали, как выслеживают и уничтожают подлодки, вертолеты продемонстрировали взлет и посадку на палубу фрегата, а завершился праздник групповым парашютным прыжком.

"Все прошло замечательно, без единой помарочки. [Премьер-министр] Дмитрий Анатольевич Медведев посетил наш военно-морской праздник, День Военно-морского флота", - сказал журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. Он поделился, что в первый раз оказался на Дне ВМФ. "Со мной была моя семья - моя супруга и дети, этот день для меня запомнится на всю жизнь", - добавил глава города.

Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева отметила, что "севастопольцы всегда были едины с Черноморским флотом". "И для нас так важен тот уровень боеготовности, который сегодня был продемонстрирован, то невероятное мастерство", - сказала она.

Праздник Севастополя

В воскресенье утром на набережную пришли многие с флагами России или Андреевскими флагами - символом флота, дети одеты в платья и рубашки, стилизованные под тельняшки.

"Это один из величайших праздников после Дня Победы. У меня в семье на флоте служили все: и отцы, и деды", - поделился коренной севастополец Андрей. Многие гости приехали из других регионов: например у Людмилы, которая приехала из Омска с сыновьями, на флоте служили дедушка и дядя. А Захар, матрос-срочник из Новосибирска, в Севастополе оказался по распределению, он рад, что может посмотреть праздник.

"Посмотреть на праздник пришли десятки тысяч севастопольцев и гостей города - точное число уточняется. Обычно зрителей насчитывается порядка 10 тыс. человек", - сообщила ТАСС представитель правительства.

Праздничные мероприятия начались с молебна в храме Архистратига Михаила, который является основным храмом Черноморского флота в Севастополе. Руководство города и флота, представители других регионов (на праздник прибыли делегации из более 50 субъектов РФ) возложили цветы около Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Корабли в Севастопольской бухте, в которой в XVIII веке начиналось создание города и флота, подняли флаги - в парадном строю семь кораблей Черноморского флота, вышедшая из ремонта подлодка "Новороссийск" и пограничный катер ФСБ.

"Сегодня у воинов Черноморского флота нет более важной задачи, чем охрана южных рубежей нашей Родины, обеспечение безопасности в регионе. Уверен, что Черноморский флот как и прежде будет нести свою бессменную вахту и успешно справится с поставленными задачами", - сказал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, принимавший парад.

Впервые во время праздника поднята копия флага линкора "Императрица Мария" - символа Дня ВМФ на Черноморском флоте. Именно этот корабль был флагманским у адмирала Петра Нахимова в легендарном Синопском сражении, где русский флот разгромил турецкий. Ровно в 10:00 выстрелила 36-фунтовая пушка XIX века.

Мощь российского флота

Парад и праздник продлились около двух с половиной часов. Зрители смогли увидеть "вальс буксиров" и "фонтаны на воде" в исполнении судов вспомогательных служб, элементы боевой подготовки кораблей и авиации, показательные выступления морской пехоты. "Взрывы мин" и "выстрелы" корабельных пушек зрители встречали громкими аплодисментами - многие пришли с детьми, и демонстрация техники вызвала у них восторг. Например, фрегат "Адмирал Эссен" имитировал ракетный удар по береговым кораблям, а тральщики показали, как обнаруживают и дезактивируют мины.

Значительная часть праздника посвящена авиации. Вертолетчики ЧФ участвовали в поиске вражеских подлодок, спасении терпящих бедствие экипажей, перевозке грузов и десанта. Летчики истребителей и транспортных самолетов провели демонстрационные полеты. Зрителей впечатлили морские пехотинцы - они выполнили десантирование с бронетранспортеров, провели "освобождение заложников" с захваченного судна и захват базы на берегу.

В этом году было несколько нововведений. Зрителям впервые показали взлет и посадку вертолета Ка-27ПС на палубу движущегося корабля. А при "освобождении" судна, по легенде захваченного террористами, впервые был продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом из патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" на ходу. В завершение праздника было проведено десантирование на парашютах из самолета Ан-26 с высоты 900 м, а также сброс спасательного плотика с высоты 200 м. В финале праздника военные выполнили групповой прыжок с парашютами с дымами и флагами с двух самолетов.

Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота.

После парада

На главной площади Севастополя, площади Нахимова, проходит выставка военной техники.

"В отличие от прошлых лет в этом году показ техники продлится 28 и 29 июля. Все желающие могут ознакомиться с такими образцами техники, как противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили спецназначения "Тигр" и "Рысь", - сказали журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Во второй половине дня все желающие смогут побывать большом десантном корабле, малом ракетном корабле и противодиверсионных катерах. Весь день бесплатно работает музей Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над Севастопольской бухтой.