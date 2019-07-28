Президент Нигерии поручил провести военную операцию в районе, где боевики убили 65 человек

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в воскресенье решительно осудил совершенное в субботу нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, повлекшее гибель 65 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, глава государства дал поручение ВВС и сухопутным силам страны начать армейскую операцию с целью поимки экстремистов.

Ранее стало известно, что 27 июля боевики "Боко харам" напали на участников похоронной церемонии, проходившей в деревне близ города Майдугури - административного центра штата Борно. "В результате погибли 65 человек, 10 получили ранения", - сообщил прессе руководитель местного органа исполнительной власти Мухаммед Булама.

Данные о численности жертв подтвердили представители отрядов самообороны штата. По сведениям агентства Agence France-Presse, боевики "Боко харам" также сожгли ряд домов в деревне.

Тысячи жертв "Боко харам"

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).