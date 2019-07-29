В ОБСЕ заявили, что языковая политика на Украине нарушает права нацменьшинств

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Об этом он заявил в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"Одна из сегодняшних проблем - реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации", - отметил Заньер, отвечая на вопрос о разногласиях вокруг русского языка на Украине.

Он также добавил, что недавно принятый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в котором ничего не говорится о защите языков нацменьшинств, был принят без каких-либо консультаций с представителями меньшинств. Кроме того, по словам Заньера, все вопросы об использовании государственного языка на Украине решаются довольно жестко - через наказание.

Верховный комиссар также отметил, что подразделение ОБСЕ, которое занимается темой языковой политики, работает над устранением ряда искажений в ранее принятом законе и считает разумным создание механизма систематического взаимодействия, который бы "позволил принимать во внимание озабоченность национальных меньшинств". Отвечая на вопрос о языковой автономии Донбасса, Заньер отметил, что в случае достижения сторонами конфликта соглашения подразделение ОБСЕ готово содействовать урегулированию вопросов по языковой тематике и обеспечить необходимую экспертизу.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий обязательное использование украинского языка во всех сферах жизни, был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента Украины, 15 мая 2019 года.