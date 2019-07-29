СМИ: полиция Гонконга может задействовать против демонстрантов машины с водяными пушками

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июля. /ТАСС/. Силы правопорядка в Гонконге впервые могут задействовать для разгона больших групп радикальных демонстрантов машины с водяными пушками. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post .

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По ее данным, на этой неделе местная полиция приступает к дорожным испытаниям трех модифицированных грузовиков Mercedes-Benz, которые были приобретены в мае прошлого года по спецзаказу за $2 млн. Каждая из них оснащена 15 мощными водяными пушками, которые могут разбрызгивать, в том числе несмываемую краску для идентификации участников беспорядков.

"Мы выведем машины на улицы позже на этой неделе и протестируем их в течение нескольких дней", - сообщил газете источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что использование этих машин может начаться не ранее середины августа.

Два главных орудия на крыше грузовиков способны выстреливать плотной струей на расстояние свыше 50 метров, пропуская 1,2 тыс. литров воды в минуту. Еще одна пушка расположена под лобовым стеклом, две по бокам, одна сзади и девять снизу.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.

Антиправительственные акции в последнее время принимают все более ожесточенный характер. В минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированных митингов в разных районах города. Агрессивно настроенные демонстранты, экипированные строительными касками и противогазами, бросали в стражей порядка кирпичи и отбивались металлическими палками. В то же время полиция пока воздерживается от массовых арестов зачинщиков беспорядков.