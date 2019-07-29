Латвия оценивает возможность участия в коалиции по защите судоходства в Персидском заливе

РИГА, 29 июля. /ТАСС/. Латвия оценивает возможность участия в международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы и безопасности судоходства в регионе Персидского залива. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Сейчас ведутся дискуссии по поводу того, каким образом как Европа, так и США могли бы обеспечить свободу и безопасность судоходства в этом заливе и в Ормузском проливе. Прозвучали идеи, что это мог бы быть как какой-то руководимый США эскадрон кораблей, так и руководимый какой-то европейской страной, например, Великобританией эскадрон. Этот вопрос на данный момент мы оцениваем вместе с министерством обороны. Понятно, что у нас таких кораблей и возможностей нет, но у нас, например, был опыт, когда офицеры наших военно-морских сил участвовали в руководимых ЕС операциях на сомалийском побережье в борьбе с пиратами, поэтому практически такая возможность есть", - сказал он в эфире местного телеканала LNT.

По его словам, в этом вопросе есть несколько аспектов, на которые необходимо найти ответы прежде, чем Латвия примет решение о своем участии в международной коалиции. "Этот вопрос находится на стадии анализа и рассмотрения не только в Латвии, но и на международном уровне", - отметил он.

Ринкевичс подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство республики убедилось, что экипажу британского танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, обеспечены "сравнительно хорошие условия для жизни на корабле". "Хочу еще раз напомнить, что это не обычный консульский случай, когда какой-то корабль что-то нарушил, когда ведется расследование, после которого кто-то получает наказание или отпускается. В первую очередь, это политический вопрос. И в большей степени от того, как будет развиваться политическая ситуация, мы увидим, когда корабль будет освобожден", - заметил он.

По его словам, латвийский моряк из экипажа танкера Stena Impero находится в безопасности и уже несколько раз выходил на связь с близкими. "При посредничестве как его родственников, так и консула Индии мы получили информацию, что на данный момент никаких больших проблем нет. Конечно, психологически сложно быть задержанным и не знать, когда тебя освободят", - указал он.