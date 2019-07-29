Американские конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол (от штата Техас) призвали американского президента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций в отношении РФ в связи с делом Скрипалей.

Текст соответствующего письма, направленного законодателями главе Белого дома, опубликован в понедельник на сайте комитета.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США. <...> Мы призываем вас немедленно ввести <...> дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение", - говорится в письме, датированном 25 июля.

Отравление Скрипалей и санкции США

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

В августе прошлого года американская администрация применила первый пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений.

Юридическим основанием для этого послужил американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, который предусматривает использование второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций.

Второй пакет санкций

Второй пакет санкций предполагает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Администрация США ранее выражала надежду, что до применения этих рестрикций, охарактеризованных обеими сторонами как "драконовские", дело все же не дойдет.

Агентство Bloomberg в марте сообщало, что американские власти уже подготовили второй пакет санкций и ждут решения Белого дома на этот счет. В свою очередь заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в мае заявляла, что Соединенные Штаты не применяют второй пакет санкций по делу Скрипалей в рамках своей более широкой стратегии в отношении России.