"Драконовские" меры. Что подразумевают санкции США против РФ по "делу Скрипалей"

Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступил в силу 26 августа. Первый раунд рестрикций американская администрация применила год назад. ТАСС объясняет, о каких мерах идет речь, каковы условия для снятия санкций и что о действиях Вашингтона думают официальные лица РФ.
На каком основании Вашингтон объявил о санкциях?
Новые санкции США вводятся из-за якобы причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери. В Госдепе убеждены, что Россия применила нервно-паралитическое вещество "Новичок", таким образом нарушив американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Этот же закон применялся ранее в отношении Сирии и КНДР.
Нарушение Закона о химоружии предусматривает введение двух раундов санкций. Первый вступил в силу 27 августа 2018 года. По закону, второй пакет вводится в том случае, если страна-нарушитель не выполнила требования в течение трех месяцев. Однако Трамп подписал указ о втором раунде санкций лишь 1 августа 2019 года.
Что подразумевал первый раунд санкций?
Первый пакет ограничительных мер был относительно мягкий. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, сделав ряд исключений (санкции не затронули космос, пассажирские авиаперевозки, а также программы "помощи России и российскому народу"). При этом Госдеп обязал Россию:
• Не применять химическое или биологическое оружие (в том числе против своих граждан).
• Представить "убедительные заверения в том, что она больше не будет нарушать" положения международного права.
• Допустить "проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие".
Что подразумевает второй пакет?
Вторая часть санкций — очень жесткая. Она предусматривает:
1) Понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.
2) Фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия.
3) Запрет импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.
4) Лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России (в первую очередь это ограничение может коснуться "Аэрофлота").
5) Блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.
6) Запрет на выдачу кредитов от американских банков.
По закону президент должен ввести как минимум три из шести мер.
Какие конкретно ограничения ждут Россию?
Вашингтон будет противодействовать предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Кроме того, будет ограничен экспорт ряда товаров и технологий.
Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Эти меры касаются любого ведомства, агентства или суверенного фонда РФ, включая Центробанк, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов РФ.
Для этих санкций есть какие-либо исключения?
Да, "в интересах национальной безопасности" Вашингтон решил ввести исключения, которые затронут экспорт и банковские кредиты. Экспортные лицензии будут по-прежнему доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками. В индивидуальном порядке будут приниматься решения по продукции, связанной с проведением космических полетов и обеспечением безопасности пассажирской авиации. То же самое касается продукции, предназначенной для гражданских конечных потребителей, а также для находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.
В финансовой сфере ограничения на кредиты снимаются по всем аспектам, кроме указанных в санкциях. Меры не касаются российских государственных предприятий, а американским банкам по-прежнему разрешено участвовать во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ.
Каковы условия для снятия санкций?
Второй пакет будет действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть отменены только после данного периода, если исполнительная ветвь власти заверит Конгресс США в том, что Россия выполнила ряд условий вышеупомянутого закона от 1991 года.
Согласно заявлению Госдепартамента США, для снятия санкций Москве следует "предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие". России также нужно заверить США в том, что "она не будет использовать химическое оружие в будущем", и "позволить международным инспекторам проверить эти заверения". По мнению Вашингтона, российская сторона должна еще "выплатить компенсации жертвам нападения в Солсбери".
Какова позиция Москвы?
РФ считает новые санкции "драконовскими", а обвинения — бездоказательными.
"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери, — сообщило посольство РФ в США в 2018 году. — Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал неприемлемой увязку новых санкций США с инцидентом в Солсбери, поскольку Россия не имела отношения к произошедшему. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил возможное усиление рестрикций с объявлением экономической войны. По его словам, на действия США будет необходимо реагировать экономическими, политическими, а также, в случае необходимости, и иными методами.
США новыми санкциями против РФ обнаружили себя как заказчика постановки отравления Скрипалей, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Вашингтона проявлением русофобской истерии.
Эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС предположил, что усиление санкционного режима обусловлено внутренними противоречиями в США и страхом потери мирового влияния.
Какие еще санкции готовятся против России?
На рассмотрении Конгресса США находится так называемый DETER Act (Закон о защите выборов путем установления красных линий, Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act), подразумевающий запрет на операции с госдолгом, санкции против российских банков и замораживание счетов россиян.
В разработке американских парламентариев также есть билль Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKA). Это усиленная версия схожего законопроекта, который пытались принять в 2018 году. Он также предполагал запрет на операции с госдолгом, удар по энергетике и усиление уже действующих рестрикций в рамках CAATSA — Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Наконец, существует еще одна версия DETER Act, которая расшифровывается как Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act (Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы). Она предусматривает санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. В отличие от другой версии DETER и DASKA, этот законопроект уже прошел через Сенат.