"Драконовские" меры. Что подразумевают санкции США против РФ по "делу Скрипалей"

Новые санкции США вводятся из-за якобы причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери. В Госдепе убеждены, что Россия применила нервно-паралитическое вещество "Новичок", таким образом нарушив американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Этот же закон применялся ранее в отношении Сирии и КНДР.

Нарушение Закона о химоружии предусматривает введение двух раундов санкций. Первый вступил в силу 27 августа 2018 года. По закону, второй пакет вводится в том случае, если страна-нарушитель не выполнила требования в течение трех месяцев. Однако Трамп подписал указ о втором раунде санкций лишь 1 августа 2019 года.