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Санкции как часть оборонного бюджета. Какие антироссийские меры подготовили сенаторы США?

Запрет на операции с госдолгом, удар по банкам и замораживание счетов — санкции США против РФ могут стать намного жестче

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили включить санкции против суверенного долга России в обсуждаемый проект оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год. ТАСС изучил, что подразумевает подготовленный ими пакет антироссийских мер, какова вероятность его принятия и что о нем говорят эксперты и официальные лица РФ.

О каком санкционном законопроекте идет речь?

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Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Рубио (республиканец от штата Флорида) 3 апреля внесли на рассмотрение Конгресса США так называемый DETER Act (Закон о защите выборов путем установления красных линий, Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act). Его первая версия появилась 16 января 2018 года и по большому счету была посвящена проблеме иностранного вмешательства в американские выборы.

Что подразумевает этот билль?

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• Cанкции против российских банков из числа перечисленных в списке, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Запрет на ведение бизнеса с этими банками в американской юрисдикции, а также для граждан США. Запрет или серьезное ограничение возможности для открытия подпавшими под санкции банками корреспондентских счетов в США, необходимых для проведения транзакций в долларах.

• Запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства, выпущенными в день введения санкций или после него.

• Замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут подпасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов, а также запрет для них на въезд в Соединенные Штаты.

• Запрет для американских граждан и компаний на осуществление новых инвестиций в энергетический сектор России. Ограничительные меры также предусматривают замораживание всех находящихся в США активов российских компаний энергетического сектора, а также компаний из третьих стран, осуществляющих новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

• Требование к администрации США добиваться от Европейского союза введения санкций в отношении РФ. В документе также упоминаются Китай, Иран и КНДР в качестве стран, которые, по мнению авторов инициативы, могут организовать кибератаки, для того чтобы повлиять на американские выборы.

Как, по мысли сенаторов, должны вводиться эти санкции?

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Законопроект предполагает, что директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталась ли Россия, какое-либо другое государство или подконтрольные этим странам лица вмешаться в ход выборов и оказать влияние на их исход.

Если директор решит, что подобное вмешательство имело место, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 30 дней. Глава Нацразведки США также должен будет обнародовать список российских политиков и бизнесменов, которых американские спецслужбы подозревают в причастности к попыткам вмешательства в выборы и против которых могут быть введены санкции.

Ограничения могут быть смягчены или вовсе сняты, если директор Национальной разведки США определит, что РФ не вмешивалась в выборы.

Зачем включать эти санкции в оборонный бюджет США?

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Дело в том, что обе палаты Конгресса одобрили свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. В них есть значительные различия. Палата представителей приняла билль с поправкой, предусматривающей санкции против российского госдолга. В сенатской версии данная мера отсутствует.

Сейчас законодатели обеих палат согласовывают детали документов. На этом этапе в проект могут быть внесены различные предложения с согласия руководителей профильных комитетов. После согласования единый проект оборонного бюджета должен быть утвержден обеими палатами Конгресса. Затем документ отправляется на подпись президенту.

Холлен и Рубио надеются, что включение DETER Act в итоговый документ "предотвратило бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям".

Что о санкциях против госдолга РФ говорят эксперты?

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Вице-президент американского Национального совета внешней торговли Ричард Савайи писал, что DETER Act "приведет к дестабилизации энергетического и финансового рынков и серьезно ограничит возможности американских компаний в России, хотя оставит при этом открытыми двери для китайских и европейских конкурентов".

Опрошенные ТАСС аналитики считают, что одобрение поправок означает активизацию рисков, но не их реализацию: "Инвесторы уже привыкли к факту существования риска расширения санкций против РФ. Кроме того, одобрение поправки Палатой представителей — это еще не принятие закона, предстоят дебаты в Сенате, и свое согласие должна дать администрация, которая ранее уже заявляла, что введение санкций против российского госдолга нецелесообразно".

Эффект от санкций на госдолг России может быть менее статистической погрешности, а обвал рубля возможен только в чрезвычайной ситуации. Fitch и вовсе не считает вероятным введение санкций США против российского госдолга и запрет для российских банков проводить операции в долларах США.

Как на возможные санкции против госдолга отреагировали в Москве?

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин назвал эти меры выстрелом в ногу, "так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы". "Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет", — добавил он.

Министр финансов Антон Силуанов заверил инвесторов в том, что у РФ есть "план Б" на случай введения таких санкций, а у правительства и Банка России есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков. В частности, возможность полностью обеспечить им расчеты как в наличной, так и в безналичной форме, как в долларах, так и в национальной валюте, подчеркнул министр.

Какие еще пакеты санкций подготовили в Вашингтоне?

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Помимо DETER Act в разработке американских парламентариев находится билль Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKA). Это усиленная версия схожего законопроекта, который пытались принять в 2018 году. Он также предполагал запрет на операции с госдолгом, удар по энергетике и усиление уже действующих рестрикций в рамках CAATSA — Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Кроме того, конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "немедленно ввести" второй пакет мер против России по делу Скрипалей — это самые жесткие санкции, подразумевающие понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, отмену авиарейсов и ряд других мер.

Наконец, существует еще одна версия DETER Act, которая расшифровывается как Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act (Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы). Она предусматривает санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. В отличие от другой версии DETER и DASKA, этот законопроект уже прошел через Сенат.

Насколько вероятно принятие новых санкций?

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Прогнозировать трудно. Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за приписываемое ей вмешательство в выборы в США, но в Сенате отсутствует консенсус по поводу конкретных мер. Сам Рубио признавался в том, что видит у коллег "небольшую усталость от санкций". Кроме того, существуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике самих Соединенных Штатов.

К тому же Конгресс США в настоящее время расколот — большинство в Палате представителей составляет Демократическая партия США, а в Сенате — Республиканская, что также затрудняет прохождение законопроектов через Конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны Трампа.

 

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