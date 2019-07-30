Санкции как часть оборонного бюджета. Какие антироссийские меры подготовили сенаторы США?

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили включить санкции против суверенного долга России в обсуждаемый проект оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год. ТАСС изучил, что подразумевает подготовленный ими пакет антироссийских мер, какова вероятность его принятия и что о нем говорят эксперты и официальные лица РФ.
О каком санкционном законопроекте идет речь?
Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Рубио (республиканец от штата Флорида) 3 апреля внесли на рассмотрение Конгресса США так называемый DETER Act (Закон о защите выборов путем установления красных линий, Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act). Его первая версия появилась 16 января 2018 года и по большому счету была посвящена проблеме иностранного вмешательства в американские выборы.
Что подразумевает этот билль?
• Cанкции против российских банков из числа перечисленных в списке, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Запрет на ведение бизнеса с этими банками в американской юрисдикции, а также для граждан США. Запрет или серьезное ограничение возможности для открытия подпавшими под санкции банками корреспондентских счетов в США, необходимых для проведения транзакций в долларах.
• Запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства, выпущенными в день введения санкций или после него.
• Замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут подпасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов, а также запрет для них на въезд в Соединенные Штаты.
• Запрет для американских граждан и компаний на осуществление новых инвестиций в энергетический сектор России. Ограничительные меры также предусматривают замораживание всех находящихся в США активов российских компаний энергетического сектора, а также компаний из третьих стран, осуществляющих новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.
• Требование к администрации США добиваться от Европейского союза введения санкций в отношении РФ. В документе также упоминаются Китай, Иран и КНДР в качестве стран, которые, по мнению авторов инициативы, могут организовать кибератаки, для того чтобы повлиять на американские выборы.
Как, по мысли сенаторов, должны вводиться эти санкции?
Законопроект предполагает, что директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталась ли Россия, какое-либо другое государство или подконтрольные этим странам лица вмешаться в ход выборов и оказать влияние на их исход.
Если директор решит, что подобное вмешательство имело место, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 30 дней. Глава Нацразведки США также должен будет обнародовать список российских политиков и бизнесменов, которых американские спецслужбы подозревают в причастности к попыткам вмешательства в выборы и против которых могут быть введены санкции.
Ограничения могут быть смягчены или вовсе сняты, если директор Национальной разведки США определит, что РФ не вмешивалась в выборы.
Зачем включать эти санкции в оборонный бюджет США?
Дело в том, что обе палаты Конгресса одобрили свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. В них есть значительные различия. Палата представителей приняла билль с поправкой, предусматривающей санкции против российского госдолга. В сенатской версии данная мера отсутствует.
Сейчас законодатели обеих палат согласовывают детали документов. На этом этапе в проект могут быть внесены различные предложения с согласия руководителей профильных комитетов. После согласования единый проект оборонного бюджета должен быть утвержден обеими палатами Конгресса. Затем документ отправляется на подпись президенту.
Холлен и Рубио надеются, что включение DETER Act в итоговый документ "предотвратило бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям".
Что о санкциях против госдолга РФ говорят эксперты?
Вице-президент американского Национального совета внешней торговли Ричард Савайи писал, что DETER Act "приведет к дестабилизации энергетического и финансового рынков и серьезно ограничит возможности американских компаний в России, хотя оставит при этом открытыми двери для китайских и европейских конкурентов".
Опрошенные ТАСС аналитики считают, что одобрение поправок означает активизацию рисков, но не их реализацию: "Инвесторы уже привыкли к факту существования риска расширения санкций против РФ. Кроме того, одобрение поправки Палатой представителей — это еще не принятие закона, предстоят дебаты в Сенате, и свое согласие должна дать администрация, которая ранее уже заявляла, что введение санкций против российского госдолга нецелесообразно".
Эффект от санкций на госдолг России может быть менее статистической погрешности, а обвал рубля возможен только в чрезвычайной ситуации. Fitch и вовсе не считает вероятным введение санкций США против российского госдолга и запрет для российских банков проводить операции в долларах США.
Как на возможные санкции против госдолга отреагировали в Москве?
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин назвал эти меры выстрелом в ногу, "так как в российских долговых обязательствах заинтересованы многие иностранные инвесторы, у них отбирают доходы". "Думается, что американцы просто не могут сойти с этого пути, независимо от того, дает это эффект или нет", — добавил он.
Министр финансов Антон Силуанов заверил инвесторов в том, что у РФ есть "план Б" на случай введения таких санкций, а у правительства и Банка России есть инструменты поддержки всех клиентов госбанков. В частности, возможность полностью обеспечить им расчеты как в наличной, так и в безналичной форме, как в долларах, так и в национальной валюте, подчеркнул министр.
Какие еще пакеты санкций подготовили в Вашингтоне?
Помимо DETER Act в разработке американских парламентариев находится билль Defending American Security from Kremlin Aggression Act (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, DASKA). Это усиленная версия схожего законопроекта, который пытались принять в 2018 году. Он также предполагал запрет на операции с госдолгом, удар по энергетике и усиление уже действующих рестрикций в рамках CAATSA — Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Кроме того, конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "немедленно ввести" второй пакет мер против России по делу Скрипалей — это самые жесткие санкции, подразумевающие понижение уровня двусторонних дипломатических отношений, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, отмену авиарейсов и ряд других мер.
Наконец, существует еще одна версия DETER Act, которая расшифровывается как Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act (Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы). Она предусматривает санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. В отличие от другой версии DETER и DASKA, этот законопроект уже прошел через Сенат.
Насколько вероятно принятие новых санкций?
Прогнозировать трудно. Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь Россию к ответственности за приписываемое ей вмешательство в выборы в США, но в Сенате отсутствует консенсус по поводу конкретных мер. Сам Рубио признавался в том, что видит у коллег "небольшую усталость от санкций". Кроме того, существуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике самих Соединенных Штатов.
К тому же Конгресс США в настоящее время расколот — большинство в Палате представителей составляет Демократическая партия США, а в Сенате — Республиканская, что также затрудняет прохождение законопроектов через Конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны Трампа.