Санкции как часть оборонного бюджета. Какие антироссийские меры подготовили сенаторы США?

• Cанкции против российских банков из числа перечисленных в списке, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Запрет на ведение бизнеса с этими банками в американской юрисдикции, а также для граждан США. Запрет или серьезное ограничение возможности для открытия подпавшими под санкции банками корреспондентских счетов в США, необходимых для проведения транзакций в долларах.

• Запрет на проведение всех транзакций в американской юрисдикции с российским суверенным долгом, облигациями правительства РФ и облигациями, выпущенными организациями, находящимися в собственности и под контролем российского государства, выпущенными в день введения санкций или после него.

• Замораживание без конфискации американских активов россиян, которые могут подпасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов, а также запрет для них на въезд в Соединенные Штаты.

• Запрет для американских граждан и компаний на осуществление новых инвестиций в энергетический сектор России. Ограничительные меры также предусматривают замораживание всех находящихся в США активов российских компаний энергетического сектора, а также компаний из третьих стран, осуществляющих новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

• Требование к администрации США добиваться от Европейского союза введения санкций в отношении РФ. В документе также упоминаются Китай, Иран и КНДР в качестве стран, которые, по мнению авторов инициативы, могут организовать кибератаки, для того чтобы повлиять на американские выборы.