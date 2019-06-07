Эксперты: эффект от санкций на госдолг России может быть менее статистической погрешности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Эффект на реальную экономику в случае введения США санкций в отношении российского госдолга окажется на уровне менее статистической погрешности. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Игорь Зелезецкий на полях Петербургского международного экономического форума.

"По нашей оценке, теоретическая полная невозможность их [внешних держателей долга российского правительства] участия в новых размещениях Минфина может привести к повышению рублевых ставок по новому госдолгу на величины порядка 1-1,5% пункта (относительно сценария без ограничения). Трансмиссия в стоимость долга для прочих заемщиков из России, скорее всего, будет более чем ограниченная. Эффект на реальную экономику - на уровне менее статистической погрешности", - сказал он.

По мнению гендиректора АКРА, из набора обсуждавшихся за последние полгода санкций долговые являются самыми вероятными. "Относительно высокий внешний спрос на новые выпуски облигаций Минфина в первом полугодии в том числе отражает ожидания иностранных инвесторов о принятии новых санкционных норм в течение года (при том, что фундаментально суверенный риск России выглядит очень хорошо)", - отметил Зелезецкий.

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине. Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Дональдом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического секторов, а также госдолга РФ.

Законопроект может предусматривать санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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