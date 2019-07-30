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Премьер Молдавии: прежние власти обкрадывали республику под европейскими лозунгами

Майя Санду отметила, что все разговоры о внешней политике велись с целью отвлечь внимание от внутренних проблем и беззакония в стране

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Прежние власти Молдавии работали с зарубежными партнерами, исходя не из государственных, а из личных интересов. Об этом заявила во вторник в интервью ТАСС премьер-министр Молдавии Майя Санду, комментируя решение бывшего правительства Павла Филипа запретить госчиновникам посещать Россию, а также демарши с высылкой из Кишинева российских дипломатов, политиков, журналистов, приведшие к охлаждению двусторонних отношений.

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"Правительством управлял не Филип, а захвативший власть в стране олигарх Владимир Плахотнюк. Не занимая государственных должностей, он заправлял всем, превратив страну в источник своего обогащения. С зарубежными партнерами он работал, исходя не из государственных, а из личных интересов", - сказала Санду. По ее словам, криминальный режим, который выстроил олигарх, захватил власть в стране "и обкрадывал ее под проевропейскими лозунгами".

"Геополитическая риторика использовалась для отвлечения внимания от внутренних проблем, беззаконий", - пояснила Санду. Она подчеркнула, что "антироссийская риторика не мешала Плахотнюку заниматься контрабандой, отмывать деньги, в поразительных даже по региональным меркам масштабах вместе с некоторыми представителями власти и бизнеса Приднестровья, которые называют себя пророссийскими".

Власть в Молдавии сменилась в ходе произошедшего в июне острого политического кризиса, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду, сформировали правящую коалицию и правительство. Демпартия отказалась уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявила и парламент, и новый кабинет незаконными, организовав уличные протесты. После того, как поддержку новой власти выразили Россия, Евросоюз и США, демократам пришлось уступить, а Плахотнюк уехал за границу, где заявил о своей отставке.

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