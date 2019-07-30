Парламент Молдавии утвердил отказ от депутатского мандата экс-лидера Демпартии Плахотнюка

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии единогласно утвердил отказ от депутатского мандата покинувшего пост бывшего председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка. Бежавший в июне из страны олигарх направил во вторник депутатам заявление о сложении полномочий.

Он мотивировал отказ от мандата утверждением о том, что "Молдавия оказалась под контролем России", а вступивший в коалицию с поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов Республики Молдова проевропейский блок Acum ("Сейчас") "помог этому процессу".

"В условиях полного захвата Республики Молдова Российской Федерацией следует ожидать полную деградацию системы юстиции, злоупотребления, политизированные решения судов в пользу определенных группировок, которые действуют против интересов Молдавии. В этой ситуации я не желаю участвовать никоим образом в работе госучреждений, и объявляю о сложении депутатского мандата", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.

В начале июня выступающие за сближение с Россией социалисты договорилось с Acum выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии, сформировав новое правительство. Бывшие в оппозиции партии обвинили Плахотнюка в узурпации власти в стране, после чего, он бежал за границу. Новый глава МВД, вице-премьер Андрей Нэстасе попросил прокуратуру возбудить против олигарха уголовные дела и объявить его в розыск.

В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.