Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы начнутся на этой неделе

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров политических сил Венесуэлы в рамках "процесса Осло" начнется на этой неделе, конкретная дата и место будут объявлены позднее. Об этом заявил во вторник представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо в США Карлос Веккьо, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"На этой неделе будет еще один раунд", - сказал он. Веккьо при этом отказался сообщить конкретную дату, он также не уточнил, где они будут проходить. "Это будет объявлено делегацией и президентом (лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), Россия рассчитывает, что переговоры в рамках "процесса Осло" придадут положительный импульс процессу урегулирования в Венесуэле. Министр подчеркнул, что путь к преодолению любых кризисов возможен через равноправный диалог, задействование политико-дипломатических инструментов при безусловном выполнении международно-правовых норм, включая уважение суверенитета, государств, недопустимость вмешательства во внутренние дела, неприемлемость применения силы или угрозы силой.