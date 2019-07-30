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Политический кризис в Венесуэле

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы начнутся на этой неделе

Конкретные дата и место будут объявлены позднее

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров политических сил Венесуэлы в рамках "процесса Осло" начнется на этой неделе, конкретная дата и место будут объявлены позднее. Об этом заявил во вторник представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо в США Карлос Веккьо, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

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"На этой неделе будет еще один раунд", - сказал он. Веккьо при этом отказался сообщить конкретную дату, он также не уточнил, где они будут проходить. "Это будет объявлено делегацией и президентом (лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), Россия рассчитывает, что переговоры в рамках "процесса Осло" придадут положительный импульс процессу урегулирования в Венесуэле. Министр подчеркнул, что путь к преодолению любых кризисов возможен через равноправный диалог, задействование политико-дипломатических инструментов при безусловном выполнении международно-правовых норм, включая уважение суверенитета, государств, недопустимость вмешательства во внутренние дела, неприемлемость применения силы или угрозы силой.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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