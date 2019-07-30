Додон: парламенту Молдавии предложат отменить ограничения на российские телеканалы

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), входящая в правящую коалицию, предложит осенью молдавскому парламенту отменить ограничения в отношении российских телеканалов, которые были введены по инициативе ушедшей в оппозицию Демократической партии. Об этом заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон в ходе прямой линии в социальной сети " Одноклассники ".

"Президент и социалисты изначально выступали против ограничений трансляции российских телеканалов, которые были введены по инициативе Демпартии. Люди должны смотреть то, что они хотят, а не то, чего желают политики. Поэтому будем добиваться пересмотра законодательства. Реально ли это в нынешнем парламенте, где есть разные мнения? Будем вести переговоры", - сказал Додон.

В 2017 году парламент Молдавии утвердил закон о борьбе с иностранной пропагандой и принял новый Кодекс о телевидении и радио. Он запрещает трансляцию новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Инициативу контролировавших тогда парламент демократов подверг критике не только Додон, который отказался утвердить этот документ, но и представители ОБСЕ, ЕС и США, которые назвали эти меры чрезмерно жесткими.