Гуайдо: Норвегия сообщит о новом раунде переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

КАРАКАС, 30 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что власти Норвегии вскоре объявят о новом раунде переговоров между его сторонниками и представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Норвежское правительство официально объявит о новой встрече", - сказал Гуайдо, чьи слова приводит газета El Nacional, во вторник во время выступления возле здания Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Оппозиционер выразил надежду на то, что участники консультаций "смогут продвинуться по всем вопросам".

Ранее представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо заявил, что переговоры возобновятся на текущей неделе.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.