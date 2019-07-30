WP: США оставят исключения из санкций по иранским объектам в Араке, Бушере и Фордо

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь оставят в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, на этой неделе будет объявлено о соответствующем решении, которое указывает на напряженность внутри вашингтонской администрации в связи с реализацией кампании по оказанию "максимального давления" на Тегеран. На встрече в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе президент США Дональд Трамп встал на сторону министра финансов Стивена Мнучина, который заявил, что администрация должна вновь оставить в силе исключения из санкций по АЭС "Бушер" и ядерным объектам в Араке и Фордо. До мая данное решение правительство США принимало каждые 180 дней. В начале мая власти приняли решение ужесточить односторонние ограничительные меры в отношении иранской ядерной программы и урезали срок действия исключений до 90 дней, он должен завершиться 1 августа.

Как пояснил министр финансов, в случае введения санкций под них подпадают российские, китайские и европейские компании, участвующие в проектах на территории Ирана. Минфину, подчеркнул Мнучин, необходимо больше времени, чтобы изучить все последствия данных ограничений.

Исключения могут аннулировать в любой момент

По данным WP, против предложения Мнучина выступали госсекретарь Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом глава дипломатии США, который курирует данный вопрос в администрации, "поддержит решение Трампа, когда оно будет объявлено позднее на этой неделе", указала газета. "Перед нами все еще стоит цель положить конец этим исключениям, - пояснил изданию источник в администрации. - Эти исключения могут быть аннулированы в любое время, как того может потребовать ситуация вокруг Ирана. В связи с обоснованной обеспокоенностью министерства финансов мы решили сейчас оставить их в силе".

Власти европейских стран призывают Вашингтон не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного слома ядерной сделки с Тегераном.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность аннулирования временных исключений из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помощь в области мирного освоения атома.

В мае Госдепартамент также сообщил, что оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций. Тогда США также прекратили применять исключения из режима своих санкций, позволявшие Тегерану производить обмен обогащенного урана на так называемый желтый пирог (англ. yellow cake) - концентрат, получаемый в процессе обработки урановой руды.

АЭС в Бушере была создана Россией, уже согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В ноябре прошлого года после восстановления Вашингтоном односторонних ограничительных мер против энергетического сектора Ирана Госдепартамент фактически признал, что такого рода сотрудничество подпадает под действие американских карательных мер.

Белый дом отказался прокомментировать корреспонденту ТАСС информацию газеты.

Ситуация вокруг Ирана

Согласно СВПД, заключенному в 2015 году Ираном с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД, который ограничил ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних мер, введенных США и ЕС. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства перед Ираном.