Ядерное оружие и образование. Участники предвыборной гонки демократов провели теледебаты

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Ядерную политику США, борьбу с терроризмом, проблемы иммиграции, здравоохранения и образования обсудили в ходе завершившихся во вторник поздно вечером в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Все без исключения участники на протяжении продолжавшихся два с половиной часа дебатов постоянно напоминали друг другу о необходимости свежих идей и новых подходов, однако оказались крайне скупы на подробности того, как именно они намерены решать стоящие перед страной проблемы.

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На сцену зала Fox Theater вышли сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, писатель Марианна Уильямсон и губернатор штата Монтана Стив Буллок, сменивший участвовавшего в первых теледебатах в июне конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее в этом месяце заявил, что выходит из борьбы. В среду в дебатах будет участвовать вторая десятка претендентов - вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Штат Мичиган был избран в качестве места проведения дебатов неслучайно: как отметила во вторник газета Washington Examiner, демократы "стремятся восстановить свои позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине - тех трех штатах, где они уступили республиканцам на президентских выборах 2016 года". Кроме того, они рассчитывают на поддержку темнокожих избирателей, а в Детройте четверо из каждых пяти жителей - представители национальных меньшинств. Местом проведения дебатов был избран зал Fox Theater: он находится неподалеку от закрывающегося предприятия по производству автозапчастей Warren Transmission, рабочим которого Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года обещал сохранить рабочие места. Таким образом, отметила телекомпания CNN, демократы хотели напомнить избирателям о невыполненных предвыборных обещаниях Трампа. Как образно выразился перед началом теледебатов председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес, "демократы отстаивают интересы избирателей по важнейшим вопросам, а президент [Трамп] наносит им своей политикой удар в спину". Тон задали сенаторы Сандерс и Уоррен Центральные места на сцене зала Fox Theater заняли 77-летний сенатор Берни Сандерс и 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен. В ходе первых теледебатов в июне в Майами они воздерживались от взаимных выпадов и часто упоминали о существующих у них "дружеских отношениях". Однако поскольку они борются за один и тот же либерально настроенный электорат и имеют примерно равный уровень поддержки - у Сандерса она достигает 16,2%, а у Уоррен - 14,0% по итогам последнего опроса исследовательской службы Real Clear Politics - размежевание в ходе нынешних дебатов для них было неизбежно. Сандерс с первых же минут поставил во главу угла вопросы реформы системы медицинского страхования, он заявил, что "вопрос о медицинском страховании - это вопрос прав человека", и пообещал "биться за эту идею", что вызвало бурную реакцию в зале. Столь же восторженно аудитория восприняла его слова о необходимости добиваться создания в США системы бесплатного университетского образования. "Наша предвыборная кампания должен быть энергичной, позитивной и ориентированное в будущее", - подчеркнул он, указав при этом, что добивается поста президента для того, чтобы "произвести изменения в стране и выступать вместе с рабочими Америки".