Ядерное оружие и образование. Участники предвыборной гонки демократов провели теледебаты

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Ядерную политику США, борьбу с терроризмом, проблемы иммиграции, здравоохранения и образования обсудили в ходе завершившихся во вторник поздно вечером в Детройте (штат Мичиган) вторых теледебатов претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Все без исключения участники на протяжении продолжавшихся два с половиной часа дебатов постоянно напоминали друг другу о необходимости свежих идей и новых подходов, однако оказались крайне скупы на подробности того, как именно они намерены решать стоящие перед страной проблемы.
На сцену зала Fox Theater вышли сенатор Берни Сандерс от штата Вермонт и сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, писатель Марианна Уильямсон и губернатор штата Монтана Стив Буллок, сменивший участвовавшего в первых теледебатах в июне конгрессмена от штата Калифорния Эрика Суолуэлла, который ранее в этом месяце заявил, что выходит из борьбы.
В среду в дебатах будет участвовать вторая десятка претендентов - вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Штат Мичиган был избран в качестве места проведения дебатов неслучайно: как отметила во вторник газета Washington Examiner, демократы "стремятся восстановить свои позиции в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине - тех трех штатах, где они уступили республиканцам на президентских выборах 2016 года". Кроме того, они рассчитывают на поддержку темнокожих избирателей, а в Детройте четверо из каждых пяти жителей - представители национальных меньшинств. Местом проведения дебатов был избран зал Fox Theater: он находится неподалеку от закрывающегося предприятия по производству автозапчастей Warren Transmission, рабочим которого Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года обещал сохранить рабочие места. Таким образом, отметила телекомпания CNN, демократы хотели напомнить избирателям о невыполненных предвыборных обещаниях Трампа.
Как образно выразился перед началом теледебатов председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес, "демократы отстаивают интересы избирателей по важнейшим вопросам, а президент [Трамп] наносит им своей политикой удар в спину".
Тон задали сенаторы Сандерс и Уоррен
Центральные места на сцене зала Fox Theater заняли 77-летний сенатор Берни Сандерс и 70-летняя сенатор Элизабет Уоррен. В ходе первых теледебатов в июне в Майами они воздерживались от взаимных выпадов и часто упоминали о существующих у них "дружеских отношениях". Однако поскольку они борются за один и тот же либерально настроенный электорат и имеют примерно равный уровень поддержки - у Сандерса она достигает 16,2%, а у Уоррен - 14,0% по итогам последнего опроса исследовательской службы Real Clear Politics - размежевание в ходе нынешних дебатов для них было неизбежно.
Сандерс с первых же минут поставил во главу угла вопросы реформы системы медицинского страхования, он заявил, что "вопрос о медицинском страховании - это вопрос прав человека", и пообещал "биться за эту идею", что вызвало бурную реакцию в зале. Столь же восторженно аудитория восприняла его слова о необходимости добиваться создания в США системы бесплатного университетского образования. "Наша предвыборная кампания должен быть энергичной, позитивной и ориентированное в будущее", - подчеркнул он, указав при этом, что добивается поста президента для того, чтобы "произвести изменения в стране и выступать вместе с рабочими Америки".
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Уоррен построила свое выступление на критике администрации Трампа. "Это республиканцы лишают нас системы здравоохранения, - заявила она. - Главная проблема - в Вашингтоне, и мы должны бороться за то, чтобы изменить там положение дел". Таким образом Уоррен фактически повторила один из тезисов Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в 2016 году, когда тот обещал "осушить вашингтонское болото".
В качестве выигрышной для себя темы Элизабет Уоррен избрала иммиграцию, пообещав отмену уголовной ответственности для тех, кто пересекает границу США нелегально. Сенатор также заявила о необходимости создания по крайней мере 2 млн рабочих мест в промышленности США, пообещала миллиардные инвестиции в развитие системы высшего образования и высказалась за реформу системы налогообложения. "Я точно знаю, как отстаивать свою позицию и как побеждать", - утверждала она.
Ядерное оружие, Афганистан, антитеррор
Весьма примечательным стало заявление Элизабет Уоррен по вопросу о том, должны ли США отказаться от нанесения первыми ядерного удара. "Такая политика сделала бы мир более безопасным, - заявила сенатор. - США не должны применять первыми ядерное оружие, и мы должны заявить об этом всему миру. Существует вероятность ошибки или просчета, и наша главная обязанность в том, чтобы обеспечить собственную безопасность, а что происходит сейчас? Дональд Трамп, расширяя сферу применения ядерного оружия, увеличивает риск для всех нас".
С ней не согласился губернатора штата Монтана Стив Буллок. "Я бы не стал отказываться от этого", - сказал он. В ответ Элизабет Уоррен напомнила оппоненту, что такая позиция "не способствует укреплению доверия во мире". "В результате весь мир оказывается в большей опасности, и мы сами оказываемся под угрозой", - добавила она.
Оживленная дискуссия среди участников возникла по поводу Афганистана и борьбы с терроризмом. Пит Буттеджадж, на протяжении шести лет служивший в разведывательном подразделении резерва ВМС США и участвовавший в операциях в Афганистане, пообещал уже в течение первого года пребывания в Белом доме вывести американских военнослужащих из Афганистана. Продолжая эту тему, Берни Сандерс напомнил, что в Афганистане война идет вот уже 18 лет. "Мы затратили $5 трлн на войну с террором, и сейчас, вероятно, террористов стало больше, чем до начала этой войны, а нам нужна такая внешняя политика, где во главу угла поставлена дипломатия, нацеленная на прекращение конфликтов", - заявил он, пообещав в случае избрания президентом обратиться к ООН "с тем, чтобы объединить усилия всех стран для преодоления разногласий и решения проблем мирными средствами".
С ним согласился экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, отметивший, что "необходим дипломатический подход" к решению мировых проблем, но в то же время США следует уделять пристальное внимание вопросам нераспространения ядерного оружия и кибербезопасности. Конгрессмен от штата Огайо Тим Райан заявил о необходимости "демилитаризации" внешней политики, но при этом предостерег от того, чтобы "идти на поводу у диктаторов".
Шанс для аутсайдеров
Для менее известных участников - писателя Марианны Уильямсон, автора книги "Закон божественного воздаяния" (The Law of Divine Compensation), сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, экс-конгрессмена от Техаса Бето О'Рурка, экс-конгрессмена от Мэриленда Джона Дилени - нынешние дебаты стали одним из немногих остающихся у них шансов на то, чтобы привлечь внимание избирателей. По итогам последних опросов Real Clear Politics их популярность колеблется в пределах 2%. Именно поэтому они в ходе дебатов смело бросали в зал нетривиальные идеи. Так, Марианна Уильямсон предложила рассмотреть план выплат репараций потомкам завезенных в Америку темнокожих рабов в размере от $200 млрд до $500 млрд, экс-конгрессмен Бето О'Рурк пообещал предоставить гражданство так называемым мечтателям - нелегальным иммигрантам, попавшим в США еще детьми, а экс-конгрессмен Джон Дилени предложил вернуться к выработке масштабных торговых соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
От того, удастся ли им в течение ближайших недель добиться резкого роста популярности, зависит участие в следующих, уже третьих теледебатах 12-13 сентябре в Хьюстоне (штат Техас). По решению Национального комитета Демократической партии претенденты обязаны будут заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.
Как отметила в этой связи газета The New York Times, пока лишь семь претендентов - экс-вице-президент Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Камала Харрис, Пит Буттеджадж, Бето О'Рурк и Кори Букер - полностью отвечают этим требованиям, еще трое - Джулиан Кастро, Эми Клобушар и Эндрю Янг - близки к тому, чтобы выполнить по крайней мере одно из условий. Если к сентябрю ситуация не изменится, то, как отметила газета, число претендентов может сократится до 10, и теледебаты будут проводиться в один этап. Четвертые теледебаты намечены на октябрь, пятые - состоятся в ноябре, шестые - в декабре, а еще шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.