Партия Зеленского намерена разделить должности мэра Киева и главы городской администрации

Глава офиса президента Андрей Богдан во вторник заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. По его словам, Кличко должен сам подать в отставку с поста главы КГГА. При этом Кличко останется киевским мэром, поскольку никто с должности до выборов его не снимет. А до тех пор речь идет о том, чтобы ограничить его власть и назначить руководителя государственной администрации из команды Зеленского.

Сейчас одновременно избранным городским главой (мэром) Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации является Виталий Кличко. Президент Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и руководителя КГГА, и как первый шаг он уже обратился к кабмину с просьбой внести постановление об увольнении Виталия Кличко с поста главы или как говорят на Украине, "головы" городской исполнительной власти. Руководители госадминистраций назначаются и увольняются президентом по согласованию с правительством.

"Мы с коллегами это обсуждали. Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там есть все эти пункты, про которые мы говорили, относительно перераспределения полномочий и делегирования их в районы, относительно того, как будет формироваться власть в Киеве. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время", - сказал Ткаченко.

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Украинская президентская партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект о столице, что предполагает разделение должности мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил кандидат в депутаты Верховной рады, генеральный директор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Кличко при этом считает, что президент хочет назначить на должность главы КГГА "своего человека". "Председатель КГГА - его (президента) вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека", - отметил Кличко, назвав фамилию генерального директора "1+1" Александра Ткаченко. В то же время Кличко считает, что разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления. Мэр напомнил, что к таким методам прибегал когда-то экс-президент Виктор Янукович.

Разделяй и властвуй

Мэр Киева - выборная должность главы местного самоуправления столицы Украины. Городской глава избирается на местных выборах сроком на четыре года.

Должность городского главы была создана после принятия Конституции Украины 1996 года и закона "О местном самоуправлении на Украине". Согласно закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", мэр столицы одновременно исполняет функции главы Киевской городской государственной администрации.

Любая новая команда пыталась различными способами взять Киев под свой контроль. Янукович, став президентом, имел в Киеве крайне низкую поддержку. Поэтому об избрании "своего человека" мэром не могло быть и речи. Тогда провластное большинство в Верховной раде в 2010 году внесло изменения в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", согласно которым должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации были разделены.

В то время мэром и главой КГГА был Леонид Черновецкий, который с осени 2010 года фактически самоустранился от выполнения обязанностей. 16 ноября 2010 года указом президента Черновецкий был освобожден от должности главы КГГА, и в тот же день на эту должность был назначен представитель правящей Партии регионов Александр Попов.

Сам предполагаемый кандидат на пост главы КГГА Александр Ткаченко указал, что должность главы столичной госадминистрации которого назначает президент, прописана в законе. "Вопрос к нынешнему мэру (Виталию Кличко), почему за пять лет не был принят нормальный закон о столице, чтобы этот вопрос был урегулирован. Потому что должен существовать нормальный мэр, как во всех других городах, с исполкомом. И, по крайней мере, в отношении государства функции префекта, надзора над тем, что происходит в столице, мог бы осуществлять другой человек. Но этот вопрос не решался, потому что всех устраивает такой себе "договорнячок" между президентом и мэром", - считает Ткаченко.

Коллизия законодательства

25 декабря 2003 года Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому президент обязан назначать главой Киевской городской государственной администрации избранного городского главу.

7 сентября 2010 года в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" было внесено изменение, которое фактически аннулировало решение Конституционного суда, хотя в явном виде об этом не упоминалось, и возвращало президенту право назначать главу Киевской городской государственной администрации по своему усмотрению. С этого момента городским главой и главой городской государственной администрации могут быть разные лица.

По мнению экспертов, эта коллизия законодательства дает право каждой из сторон - мэру Кличко и команде Зеленского - трактовать нормы закона по своему усмотрению.