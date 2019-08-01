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Выборы президента США - 2020

Байден в шутку попросил участницу дебатов дискутировать с ним в щадящем режиме

Ранее сенатор Камала Харрис вынудила бывшего вице-президента США признать поражение

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в шутку попросил сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис не быть столь жесткой в словесной перепалке с ним, как во время первых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. Такое пожелание Байден сделал в среду перед началом вторых теледебатов, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

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Сначала все десять участников дискуссии поздоровались друг с другом на сцене. "Привет, Джо!" - сказала сенатор Харрис. "Полегче со мной, детка", - ответил бывший вице-президент, широко улыбнувшись.

Помимо них, участие в первых теледебатах, состоявшихся 26 и 27 июня в Майами (штат Флорида), приняли еще 18 членов Демократической партии страны. По единодушному мнению ведущих СМИ, самым ярким моментом дискуссии стала дуэль между Байденом и сенатором Харрис, которой политологи прочили место кандидата в вице-президенты в случае победы Байдена в предвыборной гонке. Харрис удалось неудобными вопросами на тему сегрегации вынудить опытнейшего оратора сначала перейти в контрнаступление, а потом уйти в защиту и признать поражение.

Комитет демократов в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов. Третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре этого года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года. Требования к претендентам будут постепенно ужесточаться.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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