СМИ: Израиль нанес ракетный удар по высотам Телль-Брейка на юго-западе Сирии

ТАСС, 1 августа. Израильская армия нанесла ракетный удар по району Телль-Брейка на сирийской части Голанских высот. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела нанесен материальный урон, сведений о пострадавших в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

23 июля ракетный удар был нанесен по высотам Телль-эль-Харра в соседней провинции Дераа на юге Сирии. Как передал телеканал Al Hadath, в этой местности находятся позиции шиитских бойцов из поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Атаке подверглись также лагеря проиранских сил в Набаа-эс-Сахре и Телль-Ахмаре. Сведений о потерях среди бойцов не приводилось.

1 июля МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН осудить израильские нападения.