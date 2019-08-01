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Кризис в Сирии

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по высотам Телль-Брейка на юго-западе Сирии

По данным агентства SANA, в результате обстрела нанесен материальный урон, сведений о пострадавших в рядах сирийских военнослужащих не поступало

ТАСС, 1 августа. Израильская армия нанесла ракетный удар по району Телль-Брейка на сирийской части Голанских высот. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

По его информации, в результате обстрела нанесен материальный урон, сведений о пострадавших в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

23 июля ракетный удар был нанесен по высотам Телль-эль-Харра в соседней провинции Дераа на юге Сирии. Как передал телеканал Al Hadath, в этой местности находятся позиции шиитских бойцов из поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Атаке подверглись также лагеря проиранских сил в Набаа-эс-Сахре и Телль-Ахмаре. Сведений о потерях среди бойцов не приводилось.

1 июля МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН осудить израильские нападения.

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ИранСирияКризис в СирииИзраиль
Кризис в Сирии
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