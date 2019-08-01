Болтон назвал Зарифа "комбинатором" и "ширмой"

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф является не дипломатом, а ширмой для нелегитимного руководства этой страны. С таким утверждением выступил в четверг в эфире телеканала Fox Business помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он напомнил, что США еще в 1980-х причислили Иран к государствам-спонсорам терроризма, и назвал Зарифа "рупором нелегитимного руководства" в Тегеране. "Он не дипломат, а комбинатор, ширма и махинатор", - утверждал помощник президента США по национальной безопасности, выразив уверенность в том, что принципиально важные решения в Иране принимает не глава МИД этой страны, а руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

Болтону был задан вопрос, насколько един альянс США и Европы по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Я не считаю, что имеются какие-либо разногласия в плане достижения цели не позволить Ирану заполучить ядерные вооружения. Некоторые в Европе все еще считают, что ядерная сделка - это хорошая сделка. Однако такое положение начинает меняться с приближением, например, Великобритании к выходу из Европейского союза", - ответил Болтон.

"Президент с 2016 года вел себя открыто по отношению к Ирану, который, кажется, не хочет вести с нами переговоры. Санкции против Зарифа были введены вслед за санкциями против аятоллы Хаменеи и были направлены на то, чтобы ясно указать Ирану на необходимость фундаментально изменить поведение", - добавил помощник президента США.

В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении главы МИД Ирана. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".

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