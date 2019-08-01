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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Китай и Иран хотели бы победы демократа на выборах в США 2020 года

Американский президент не исключает, что эти государства хотят "нажиться" на Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Китай, Иран и некоторые другие государства хотели бы победы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом американский лидер написал в четверг в Twitter.

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"Китай, Иран и другие иностранные государства смотрят на кандидатов от демократов и "пускают слюни" при мысли, что существует небольшая вероятность того, что они смогут иметь дело с ними (на посту президента - прим. ТАСС) в не столь отдаленном будущем. Они смогли бы тогда нажиться на наших любимых Соединенных Штатах как никогда прежде. Но пока президентом остается Трамп, этому не бывать!" - заявил он.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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СШАИранКитайТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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